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16 і 17 червня призупинять рух транспорту на деяких вулицях Харкова

Транспорт 22:56   15.06.2026
Оксана Якушко
16 і 17 червня призупинять рух транспорту на деяких вулицях Харкова Фото: ХМР

У вівторок і середу 16-17 червня з 9:00 до 18:00 перекриють рух транспорту на вул. Дудинської, на ділянці від Григорівського шосе до вул. Воложанівської, а тролейбус №27 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.

З 9:00 до 18:00 16-17 червня на цій ділянці будуть укладати асфальтобетонне покриття, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тому 16 червня рух буде обмежено в напрямку пр. Любові Малої, а 17 червня – у напрямку вул. Полтавський Шлях.

Також у цей період не ходитимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вул. Дудинської та вул. Холодногірській.

Тролейбусний маршрут №27 розділять на дві частини:

– за основним маршрутом із використанням автономного ходу;

– за маршрутом тролейбуса №11.

У цей час замість тролейбусного маршруту №27 від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої ходитиме тимчасовий автобус.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 22:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок і середу 16-17 червня з 9:00 до 18:00 перекриють рух транспорту на вул. Дудинської, на ділянці від Григорівського шосе до вул. Воложанівської. ".