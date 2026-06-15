16 і 17 червня призупинять рух транспорту на деяких вулицях Харкова
У вівторок і середу 16-17 червня з 9:00 до 18:00 перекриють рух транспорту на вул. Дудинської, на ділянці від Григорівського шосе до вул. Воложанівської, а тролейбус №27 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.
З 9:00 до 18:00 16-17 червня на цій ділянці будуть укладати асфальтобетонне покриття, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Тому 16 червня рух буде обмежено в напрямку пр. Любові Малої, а 17 червня – у напрямку вул. Полтавський Шлях.
Також у цей період не ходитимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вул. Дудинської та вул. Холодногірській.
Тролейбусний маршрут №27 розділять на дві частини:
– за основним маршрутом із використанням автономного ходу;
– за маршрутом тролейбуса №11.
У цей час замість тролейбусного маршруту №27 від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої ходитиме тимчасовий автобус.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: движение перекрыто, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 22:56;