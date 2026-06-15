16 і 17 червня призупинять рух транспорту на деяких вулицях Харкова

У вівторок і середу 16-17 червня з 9:00 до 18:00 перекриють рух транспорту на вул. Дудинської, на ділянці від Григорівського шосе до вул. Воложанівської, а тролейбус №27 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.

З 9:00 до 18:00 16-17 червня на цій ділянці будуть укладати асфальтобетонне покриття, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тому 16 червня рух буде обмежено в напрямку пр. Любові Малої, а 17 червня – у напрямку вул. Полтавський Шлях.

Також у цей період не ходитимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вул. Дудинської та вул. Холодногірській.

Тролейбусний маршрут №27 розділять на дві частини:

– за основним маршрутом із використанням автономного ходу;

– за маршрутом тролейбуса №11.

У цей час замість тролейбусного маршруту №27 від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої ходитиме тимчасовий автобус.