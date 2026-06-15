16 и 17 июня приостановят движение транспорта на некоторых улицах Харькова
Во вторник и среду 16-17 июня с 9:00 до 18:00 перекроют движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от Григоровского шоссе до ул. Воложановской, а троллейбус №27 временно сменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.
С 9.00 до 18.00 16-17 июня на этом участке будут укладывать асфальтобетонное покрытие, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Поэтому 16 июня движение будет ограничено в направлении пр. Любови Малой, а 17 июня – в направлении ул. Полтавский Шлях.
Также в этот период не будут ходить троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по ул. Дудинской и ул. Холодногорский.
Троллейбусный маршрут №27 разделят на две части:
— по основному маршруту с использованием автономного хода;
— по маршруту троллейбуса №11.
В это время вместо троллейбусного маршрута №27 от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой будет ходить временный автобус.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 22:56;