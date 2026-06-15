Live

16 и 17 июня приостановят движение транспорта на некоторых улицах Харькова

Транспорт 22:56   15.06.2026
Оксана Якушко
16 и 17 июня приостановят движение транспорта на некоторых улицах Харькова Фото: ХГС

Во вторник и среду 16-17 июня с 9:00 до 18:00 перекроют движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от Григоровского шоссе до ул. Воложановской, а троллейбус №27 временно сменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.

С 9.00 до 18.00 16-17 июня на этом участке будут укладывать асфальтобетонное покрытие, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Поэтому 16 июня движение будет ограничено в направлении пр. Любови Малой, а 17 июня – в направлении ул. Полтавский Шлях.

Также в этот период не будут ходить троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по ул. Дудинской и ул. Холодногорский.

Троллейбусный маршрут №27 разделят на две части:

— по основному маршруту с использованием автономного хода;

— по маршруту троллейбуса №11.

В это время вместо троллейбусного маршрута №27 от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой будет ходить временный автобус.

Читайте также: Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 15 июня: РФ ударила по зоопарку, погибли спасатели
Новости Харькова – главное 15 июня: РФ ударила по зоопарку, погибли спасатели
15.06.2026, 22:14
Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)
Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)
15.06.2026, 20:04
По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные
По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные
15.06.2026, 19:17
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
15.06.2026, 06:00
Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области
Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области
15.06.2026, 20:55
16 и 17 июня приостановят движение транспорта на некоторых улицах Харькова
16 и 17 июня приостановят движение транспорта на некоторых улицах Харькова
15.06.2026, 22:56

Новости по теме:

12.06.2026
На Харьковщине временно перекрыли автодорогу – причина
19.11.2025
В центре Харькова перекрыли дороги: что произошло в городе
16.10.2025
В Харькове перекроют центральные улицы – как объезжать
02.10.2025
Не успели: в Харькове не откроют проезд в Слободском районе
21.05.2025
На два дня перекроют движение на одной из центральных улиц Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «16 и 17 июня приостановят движение транспорта на некоторых улицах Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 22:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник и среду 16-17 июня с 9:00 до 18:00 перекроют движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от Григоровского шоссе до ул. Воложановской, сообщает Харьковский горсовет.".