Сьогодні в Харкові перекрили дороги в центрі – деталі

У пресслужбі мерії повідомили, що сьогодні, 2 червня, в Харкові будуть перекриті деякі дороги. Через це рух транспорту в центрі міста – частково обмежений.

Зокрема, рух транспорту по вулиці Чорноглазівській на ділянці від вулиці Куликівської до вулиці Григорія Сковороди буде заборонений до 12:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту дорожнього покриття. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицею Куликівською, провулком Театральним, вулицею Дарвіна та іншими“, – додали в мерії.