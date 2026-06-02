Сьогодні в Харкові перекрили дороги в центрі – деталі
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії повідомили, що сьогодні, 2 червня, в Харкові будуть перекриті деякі дороги. Через це рух транспорту в центрі міста – частково обмежений.
Зокрема, рух транспорту по вулиці Чорноглазівській на ділянці від вулиці Куликівської до вулиці Григорія Сковороди буде заборонений до 12:00.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту дорожнього покриття. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицею Куликівською, провулком Театральним, вулицею Дарвіна та іншими“, – додали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 10:10;