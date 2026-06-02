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Сьогодні в Харкові перекрили дороги в центрі – деталі

Суспільство 10:10   02.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Харкові перекрили дороги в центрі – деталі Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що сьогодні, 2 червня, в Харкові будуть перекриті деякі дороги. Через це рух транспорту в центрі міста – частково обмежений.

Зокрема, рух транспорту по вулиці Чорноглазівській на ділянці від вулиці Куликівської до вулиці Григорія Сковороди буде заборонений до 12:00.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту дорожнього покриття. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицею Куликівською, провулком Театральним, вулицею Дарвіна та іншими“, – додали в мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 10:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що сьогодні, 2 червня, в Харкові будуть перекриті деякі дороги. Через це рух транспорту в центрі міста – частково обмежений.".