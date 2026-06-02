Сегодня в Харькове перекрыли дороги в центре – детали

В пресс-службе мэрии сообщили, что сегодня, 2 июня, в Харькове будут перекрыты некоторые дороги. Из-за этого движение транспорта в центре города – частично ограничено.

В частности, движение транспорта по улице Черноглазовской, на участке от улицы Куликовской до улицы Григория Сковороды будет запрещен до 12:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом дорожного покрытия. Объехать закрытый участок можно близлежащими улицей Куликовской, переулку Театральным, улицей Дарвина и другими», – добавили в мэрии.