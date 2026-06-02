Live

Сегодня в Харькове перекрыли дороги в центре – детали

Общество 10:10   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове перекрыли дороги в центре – детали Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии сообщили, что сегодня, 2 июня, в Харькове будут перекрыты некоторые дороги. Из-за этого движение транспорта в центре города – частично ограничено.

В частности, движение транспорта по улице Черноглазовской, на участке от улицы Куликовской до улицы Григория Сковороды будет запрещен до 12:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом дорожного покрытия. Объехать закрытый участок можно близлежащими улицей Куликовской, переулку Театральным, улицей Дарвина и другими», – добавили в мэрии.

Читайте также: Взрывы не прекращаются: Харьков вновь под атакой РФ (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
02.06.2026, 19:40
Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши
Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши
02.06.2026, 17:52
Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)
Двое раненых: российский БпЛА атаковал гражданский автомобиль на трассе (фото)
02.06.2026, 18:46
3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова
3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова
02.06.2026, 20:49
Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине
Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине
02.06.2026, 15:33
Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова
Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова
02.06.2026, 22:15

Новости по теме:

21.05.2026
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
14.05.2026
Ремонт дороги на Театральной площади: коммунальщики уже на финальном этапе
12.05.2026
Масштабный ремонт дороги в центре Харькова — мэрия показала фото
11.05.2026
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
24.03.2026
До вечера в Харькове перекрыли улицу – где и как объезжать


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня в Харькове перекрыли дороги в центре – детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 10:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что сегодня, 2 июня, в Харькове будут перекрыты некоторые дороги. Из-за этого движение транспорта в центре города – частично ограничено.".