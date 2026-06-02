Взрывы не прекращаются: Харьков вновь под атакой РФ (дополнено)

Утром 2 июня мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне опять обстреляли Харьков. Город периодически продолжает слышать взрывы.

Дополнено в 12:09. Также после 12:00 враг ударил «Шахедом» по Холодногорскому району города, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 11:59. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Слободском районе пострадал 30-летний мужчина. Он получил взрывные ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Дополнено в 10:10. Также россияне атаковали Слободской район «Шахедом». На месте возник пожар, передает городской голова. Кроме того: известно об одном пострадавшем в результате «прилета» в Основянском районе.

Дополнено в 09:40. Еще один «прилет» зафиксировали утром в Харькове. Беспилотник РФ ударил по Основянскому району, передает Терехов.

По его информации, вражеский беспилотник ударил по Киевскому району. Удар пришелся по промышленной зоне. Последствия «прилета» устанавливаются, добавил городской голова.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что за ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: россияне били по Харькову, а также Барвенковской, Донецкой, Мерефянской и Высочанской громадах области. Произошло восемь очагов возгорания. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома, отметили в ГСЧС.