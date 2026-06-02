В ГСЧС показали фото последствий ночных ударов по области

Массированную атаку пережила ночью Харьковщина, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Россияне били по Харькову, а также Барвенковской, Донецкой, Мерефянской и Высочанской громадах области. Произошло восемь очагов возгорания.

«Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома», – отметили в ГСЧС.

Предварительно, пострадали 14 человек, среди них – ребенок.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.