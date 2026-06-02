В ГСЧС показали фото последствий ночных ударов по области
Массированную атаку пережила ночью Харьковщина, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Россияне били по Харькову, а также Барвенковской, Донецкой, Мерефянской и Высочанской громадах области. Произошло восемь очагов возгорания.
«Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома», – отметили в ГСЧС.
Предварительно, пострадали 14 человек, среди них – ребенок.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.
Читайте также: Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, ГСЧС, обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В ГСЧС показали фото последствий ночных ударов по области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 07:36;