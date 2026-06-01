Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
В Харьковской области не хватает 50% квалифицированных дорожников, рассказал в эфире «Новости. LIVE» начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в регионе Андрей Алексеев.
Все подрядчики, строящие или ремонтирующие дороги, обеспечены 100% бронированием, говорит Алексеев. Но все равно работников критически не хватает. Во-первых, потенциальные сотрудники с осторожностью относятся к тому, что бронирование могут неожиданно снять, отметил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры.
Во-вторых, работники должны проживать в Харькове или в области. Но из-за войны произошел естественный отток людей из региона.
«И многих уже мобилизовали. Многие мои коллеги, профессионалы, проходят сейчас службу в армии», — пояснил Андрей Алексеев.
Что касается потенциальных трудовых мигрантов, то подрядчики, работающие в Харьковской области, планируют их привлекать.
«И проводят активные мероприятия в этом направлении. Но уже несколько недель их пытаются перевезти на территорию области – и все эти потуги успехом не увенчались никак. Никто из мигрантов, кто уже прибыл в Украину, не хочет ехать к линии фронта и выполнять простейшую работу за довольно приличную заработную плату – у нас это от 35 до 42 тысяч гривен», — отметил Алексеев.
Читайте также: Мэр Харькова Терехов стал флагманом нового политического проекта – политолог
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дороги, Служба восстановления и развития инфраструктуры, трудовая миграция, трудовые мигранты, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 23:39;