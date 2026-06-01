Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев

В Харьковской области не хватает 50% квалифицированных дорожников, рассказал в эфире «Новости. LIVE» начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в регионе Андрей Алексеев.

Все подрядчики, строящие или ремонтирующие дороги, обеспечены 100% бронированием, говорит Алексеев. Но все равно работников критически не хватает. Во-первых, потенциальные сотрудники с осторожностью относятся к тому, что бронирование могут неожиданно снять, отметил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Во-вторых, работники должны проживать в Харькове или в области. Но из-за войны произошел естественный отток людей из региона.

«И многих уже мобилизовали. Многие мои коллеги, профессионалы, проходят сейчас службу в армии», — пояснил Андрей Алексеев.

Что касается потенциальных трудовых мигрантов, то подрядчики, работающие в Харьковской области, планируют их привлекать.

«И проводят активные мероприятия в этом направлении. Но уже несколько недель их пытаются перевезти на территорию области – и все эти потуги успехом не увенчались никак. Никто из мигрантов, кто уже прибыл в Украину, не хочет ехать к линии фронта и выполнять простейшую работу за довольно приличную заработную плату – у нас это от 35 до 42 тысяч гривен», — отметил Алексеев.