Ремонт дорог в Харькове: какие работы идут в городе, рассказали в мэрии
Сотрудники КП «Дорремстрой» продолжают заниматься ремонтом улично-дорожной сети Харькова, пишут в пресс-службе мэрии.
Так, отметили в горсовете, коммунальщики уже завершили замену дорожного покрытия участка на улице Ярославской. Также продолжаются подготовительные работы на улицах Дудинской, Солнечной, Мирослава Мыслы, Отакара Яроша и других.
«Кроме того, во всех районах города специалисты ежедневно устраняют локальные повреждения дорожного покрытия, ремонтируют тротуары, обустраивают посадочные площадки и проводят профилирование грунтовых дорог», – отметили в сообщении.
Также коммунальщики поддерживают надлежащее санитарное состояние улично-дорожной сети. Так за прошлые три дня специалисты вывезли больше 500 кубических метров мусора, добавили в мэрии.
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 07:10;