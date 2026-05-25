Еще тепло, но со шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 26 мая
Во вторник, 26 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов тепла, днём – 19–21, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 10–15 градусов, днём – 17–22.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, утром и днём порывы до 15–20 м/с.
«Немного перспективы. С середины следующей недели ощутимо похолодает. Поэтому небывалая жара и британские учёные пока что могут отдыхать», — пишет синоптик Наталья Диденко.
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 21:04;