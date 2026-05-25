Live

Еще тепло, но со шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 26 мая

Погода 21:04   25.05.2026
Елена Нагорная
Еще тепло, но со шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 26 мая

Во вторник, 26 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов тепла, днём – 19–21, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 10–15 градусов, днём – 17–22.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, утром и днём порывы до 15–20 м/с.

«Немного перспективы. С середины следующей недели ощутимо похолодает. Поэтому небывалая жара и британские учёные пока что могут отдыхать», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Во вторник на Харьковщине снова будет опасно: о чем предупредили синоптики

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
25.05.2026, 19:47
Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка
Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка
25.05.2026, 17:33
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
25.05.2026, 12:42
В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
25.05.2026, 20:00
Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус
Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус
25.05.2026, 21:25

Новости по теме:

25.05.2026
Еще тепло, но со шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 26 мая
25.05.2026
Все реконструкции в центре Харькова происходят по единой план-схеме (видео)
25.05.2026
В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
25.05.2026
«Всё полетело»: ракетный удар по Дергачам — первый за два года (видео)
25.05.2026
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Еще тепло, но со шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 26 мая», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 21:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 26 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь, по области местами гроза.".