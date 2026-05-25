Live

Во вторник на Харьковщине снова будет опасно: о чем предупредили синоптики

Общество 14:19   25.05.2026
Виктория Яковенко
Во вторник на Харьковщине снова будет опасно: о чем предупредили синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 26 мая.

«Утром и днем ​​26 мая по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Напомним, сегодня, 25 мая, в Региональном центре гидрометеорологии также предупреждали об опасных метеорологических явлениях в регионе. По прогнозу синоптиков, до конца суток будет дождь и гроза. Объявлен первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 25 мая. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали на понедельник дождливый день, местами – с грозой. По области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от ​​20° до 25°. В Харькове днем ​​также ожидается небольшой дождь. Столбики термометров днем будут показывать ​​22 – 24°. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем ​​9-14 м/с.

Читайте также: Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
25.05.2026, 12:42
Двое погибших, более 20 пострадавших: последствия удара по Дергачам (фото)
Двое погибших, более 20 пострадавших: последствия удара по Дергачам (фото)
25.05.2026, 15:00
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
25.05.2026, 14:00
Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»
Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»
25.05.2026, 10:55
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
25.05.2026, 12:55
Где сейчас на Харьковщине «одна из самых горячих точек», сообщил Трегубов
Где сейчас на Харьковщине «одна из самых горячих точек», сообщил Трегубов
25.05.2026, 15:25

Новости по теме:

28.04.2026
Около 3,5 тысячи абонентов остаются без света после шквала на Харьковщине
28.04.2026
Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно
27.04.2026
Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
26.04.2026
В Харькове — одна пострадавшая из-за шквала: на пенсионерку слетел шифер
26.04.2026
В Харькове приспустили самый большой флаг Украины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Во вторник на Харьковщине снова будет опасно: о чем предупредили синоптики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 14:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 26 мая.".