Во вторник на Харьковщине снова будет опасно: о чем предупредили синоптики
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 26 мая.
«Утром и днем 26 мая по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Напомним, сегодня, 25 мая, в Региональном центре гидрометеорологии также предупреждали об опасных метеорологических явлениях в регионе. По прогнозу синоптиков, до конца суток будет дождь и гроза. Объявлен первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 25 мая. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали на понедельник дождливый день, местами – с грозой. По области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от 20° до 25°. В Харькове днем также ожидается небольшой дождь. Столбики термометров днем будут показывать 22 – 24°. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с.
Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, опасная погода, синоптики, харьковщина;
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 14:19;