Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
Мэр Харькова Игорь Терехов констатирует: в воскресенье, 26 апреля, шквальный ветер натворил беды во всех районах города. Последствия устраняют.
По данным мэра, диспетчеры службы «1562» приняли около трех тысяч вызовов от горожан. Он опубликовал подробную статистику последствий непогоды.
«Ураган еще не отступил, порывы ветра остаются небезопасными. Будьте осторожны на улицах, держитесь подальше от старых деревьев и рекламных конструкций!», — обратился городской голова.
В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что по состоянию на 7:00 убрали 76 поваленных деревьев и 15 больших веток.
Напомним, синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. В результате бури в Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь. Утром в пресс-службе горсовета проинформировали, что в городе в результате непогоды повреждены 196 кровель, также есть данные о 42 случаях обрывов проводов. Кроме этого, из-за сильного ветра упали 107 деревьев и крупных веток, повреждены 17 автомобилей.
Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 12:13;