Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Во второй половине дня 26 апреля в Харькове и области ожидаются грозы, шквал до 25 метров в секунду и местами град.
Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.
Жителей призывают быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи. В случае усиления ветра следует оставаться в помещении.
Как сообщалось, 26 апреля в Харькове и области днем будет идти дождь, местами значительный. Также синоптики прогнозируют грозу.
Читайте также: Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 10:52;