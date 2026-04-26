Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение

Погода 10:52   26.04.2026
Елена Нагорная
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение

Во второй половине дня 26 апреля в Харькове и области ожидаются грозы, шквал до 25 метров в секунду и местами град.

Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

Жителей призывают быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи. В случае усиления ветра следует оставаться в помещении.

Как сообщалось, 26 апреля в Харькове и области днем ​​будет идти дождь, местами значительный. Также синоптики прогнозируют грозу.

Читайте также: Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 26 апреля: продвижение РФ, опасная погода
Новости Харькова — главное за 26 апреля: продвижение РФ, опасная погода
26.04.2026, 11:58
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
26.04.2026, 07:35
Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории
Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории
26.04.2026, 06:00
Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
26.04.2026, 09:28
Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник
Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник
26.04.2026, 08:38
Авто в Русской Лозовой под Харьковом атаковал FPV на оптоволокне (фото)
Авто в Русской Лозовой под Харьковом атаковал FPV на оптоволокне (фото)
26.04.2026, 11:54

Новости по теме:

22.07.2025
Местами град: прогноз погоды на 23 июля в Харькове и области
11.07.2025
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
27.06.2025
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
14.05.2025
Опасная погода надвигается на Харьков и область: обещают грозу и шквалы
22.10.2024
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог


  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 10:52;

