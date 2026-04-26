Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение

Во второй половине дня 26 апреля в Харькове и области ожидаются грозы, шквал до 25 метров в секунду и местами град.

Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

Жителей призывают быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи. В случае усиления ветра следует оставаться в помещении.

Как сообщалось, 26 апреля в Харькове и области днем ​​будет идти дождь, местами значительный. Также синоптики прогнозируют грозу.