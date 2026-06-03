Сегодня 3 июня 2026: какой праздник и день в истории

3 июня – день рождения выдающегося украинского кобзаря и бандуриста Федора Холодного и президента Украинского Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича. В этот день в 2006 году провозгласила независимость Черногория. В 1940-м нацистская Германия впервые бомбила Париж. В 1937 году бывший король Великобритании Эдуард VIII женился на Уоллис Симсон, ради которой отрекся от короны. В 1571-м войска крымского хана захватили и полностью сожгли Москву. В 1527-м произошел большой пожар во Львове, уничтоживший почти всю готическую застройку города.

Праздники и памятные даты 3 июня

3 июня в мире – Всемирный день велосипеда и Всемирный день велосипедиста, День средств защиты от насекомых.

Первая среда июня – это Всемирный день бега.

Также сегодня: Всемирный день людей с деформацией стопы, Всемирный день сидра, День рождения парашюта.

3 июня в истории

3 июня 1527 года в 19:00 начался Большой пожар во Львове. Почти вся готическая застройка города была полностью уничтожена. Подробнее.

3 июня 1571 года войска крымского хана Девлет Герая захватили и полностью сожгли Москву. Подробнее.

3 июня 1814 года родился выдающийся украинский кобзарь и бандурист Федор Гриценко (Федор Холодный). Подробнее.

3 июня 1863 года родился Евгений Петрушевич — будущий видный деятель Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Подробнее.

3 июня 1940 года нацистская Германия впервые бомбила Париж. Подробнее.

3 июня 1937 года состоялась свадьба, которая стоила жениху короны Великобритании. Герцог Виндзорский Эдуард (бывший английский король Эдуард VIII) женился на разведенной американке Уоллис Симпсон. Это сейчас британская монархия стала гораздо более демократичной: на троне рядом с королем Чарльзом III – королева Камилла – также разведенная женщина, роман с которой женатого Чарльза стал поводом для многочисленных скандалов. Еще в первой половине ХХ века подобного королевский дворец не допускал. Чтобы провести жизнь с любимой, Эдуарду пришлось отречься от короны, что он и сделал в 1936 году. Этот британский монарх взошел на престол после смерти своего отца Георга V. Его роман с Симпсон начался еще когда Эдуард был наследником престола, а его избранница – замужней женщиной. Конечно, эти отношения не получили поддержки со стороны королевской семьи. Так что при жизни отца сделать Уоллис законной женой Эдуард не мог. Она же, соответственно, не подавала на развод. Однако 20 января 1936 года король Георг V умер. Теперь Эдуард стал монархом и мог сам решать свою судьбу.

Коронацию назначили на май 1937 года. А 27 октября 1936-го Уоллис получила временное решение о разводе (процесс продолжался и формально завершился через полгода). До этого времени британская пресса воздерживалась от освещения романа молодого короля. Однако информация об Уоллис Симпсон все равно была в прессе – американской и европейской. Конечно, все знали и британские политики. Когда Симпсон развелась, стало ясно – король намерен жениться на ней. Большинство парламентариев, а также деятелей Англиканской церкви выступили категорически против разведенной американки как кандидатки в королевы Великобритании. Как известно, одним из немногих политиков, поддерживавших Эдуарда в этот момент, был Уинстон Черчилль. Однако он тогда был только депутатом-консерватором, а не премьер-министром. Поначалу противники брака просто пытались отговорить короля от такого решения. Но монарх не отступал. Он пытался искать компромисс. В частности, предлагал морганатический брак, по которому Уоллис не имела бы никаких прав на корону или имущество королевской семьи. Однако и такой вариант не получил поддержки премьер-министра Стэнли Болдуина. Британская пресса тоже уже не могла игнорировать скандал. В начале декабря 1936 года он грянул на всю страну — после ряда публикаций. Теперь личную жизнь короля открыто обсуждали в парламенте и на улицах. Понятно, что Уоллис Симпсон в свой адрес получила много негатива. Уже через несколько дней таких событий Эдуард сделал выбор между короной и любимой женщиной. Он отрекся от престола. Об этом решении подданным монарх сообщил лично – по радио.

«Я считаю невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля, как я хотел бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю», — сказал он.

Королем провозгласили младшего брата Эдуард — Георга, герцога Йоркского. Он стал королем Георгом VI. Этот монарх возглавлял Великобританию во время Второй мировой войны. А его дочь Елизавета II стала королевой, которая дольше всего правила страной.

Что до Эдуарда, то его король Георг сделал герцогом Виндзорским. Вместе с Уоллис Симпсон он уехал в Австрию, где пара ждала завершения ее развода. Окончательную точку в процессе поставили в мае 1937 года. После этого состоялась свадьба – в Шато де Канде в долине Луары во Франции. Церемония была совсем не королевской – гостей не собралось и двух десятков. Отношение значительной части британского общества к Уоллис, «задурившей голову их королю», было настолько отрицательным, что Георг VI под давлением даже решил не давать невестке титул «королевского высочества», хотя она и стала герцогиней Виндзорской.

Эта пара почти не бывала в Великобритании. Эдуард в 1930-е демонстрировал заметное расположение к возглавляемой нацистами Германии и даже встречался лично с Адольфом Гитлером. Во время войны Уинстон Черчилль предложил Эдуарду должность губернатора Багамских островов, чтобы держать бывшего короля подальше от европейской политики. Это также объяснялось данными разведки о том, что нацисты планируют похитить герцога и вернуть на британский престол – уже как свою марионетку. Свой губернаторский пост Эдуард оставил в 1945 году. После этого супруги вернулись во Францию. Они жили в основном в Париже. Эдуард и Уоллис присутствовали на похоронах короля Георга VI в 1952 году. А впервые приглашение на официальную публичную церемонию от королевского дворца пара получила только в 1967 году. Это было открытие мемориальной доски матери Эдуарда и Георга, королеве Марии. Бывший король умер в Париже в 1972 году и похоронен на территории Виндзорского замка. Там же похоронили и его жену – Уоллис пережила мужа и умерла в 1986 году.

3 июня 2006 года провозгласила независимость Черногория. Подробнее.

Церковный праздник 3 июня

3 июня чтят память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы. Подробнее.

Народные приметы

Если в лесу появились первые сыроежки, то скоро вырастут и белые грибы.

Если видно круги вокруг Луны, то в ближайшие дни будет пасмурная и прохладная погода.

Если идет дождь, то декабрь этого года будет снежным.

Если утром на траве много росы, июнь будет мокрым.

Что нельзя делать 3 июня

Девушкам не рекомендуется заплетать волосы.

Женщинам нельзя ссориться и спорить даже по пустякам.

Нельзя ничего поднимать с земли.