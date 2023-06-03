Сегодня 3 июня: какой праздник и день в истории

3 июня 1527 года произошел большой пожар во Львове, который уничтожил почти всю застройку города. В этот день в 1571 году войска крымского хана захватили и дотла сожгли Москву. Также 3 июня – день рождения президента Украинского Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича.

Праздники и памятные даты 3 июня

3 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день велосипеда.

3 июня в истории

3 июня 1527 года с 19:00 начался Большой пожар во Львове. В начале вспыхнула пивоварня. А дальше ветер разнес пламя по всему городу. Деревянные постройки горели как свечи. Выгорел и пригород. Почти вся готическая застройка Львова была уничтожена до основания. Уцелели только Ратуша, Армянская церковь, стены Кафедрального собора, монастырь францисканцев и городские башни. Все, что строили в течение XIV—XV веков, было уничтожено. В дальнейшем к восстановлению города радикально приложилось правительство Польши. Достаточно быстро город смогли отстроить, но уже совсем другим – в ренессансном стиле и преимущественно из камня.

3 июня 1571 года войска крымского хана Девлет Герая захватили и дотла сожгли Москву.

Поход на московские земли был общим – с участием войска хана, Османской империи и Речи Посполитой. Начался он весной. Уже в середине мая 40-тысячное войско, обойдя московские полки, под Перемышлем перешло через реку Жиздру и двинулось в Москву. Московский царь Иван Грозный, прославленный в русской историографии, из столицы просто сбежал – в Ростов. Московские воеводы наоборот двинулись в Москву, пытаясь опередить войско врага. Они успели встать в оборону за день до подхода главных сил Девлет Герая с ним самим во главе. Хан отправил в Москву 20-тысячное войско с приказом поджечь пригород. Город выгорел почти полностью за три часа. А на следующий день Девлет Герай отступил от пепла и двинулся в направлении Рязани, беря по дороге пленных. Десятки тысяч воинов Московии за время этого похода хана были убиты, а более 150 тысяч жителей захватили в рабство. За эту операцию Девлет Герай получил прозвище «Взявший Трон».

3 июня 1814 года родился выдающийся украинский кобзарь и бандурист Федор Гриценко (Хведир Холодный).

О нем до нас дошло мало письменных упоминаний. Известно, что музыкант ослеп в 14 лет, но играл так, что его современники поговаривали: «Федором играет нечистый». У него была удивительная техника игры на бандуре, о которой современники рассказывали, что она звучала как скрипка.

3 июня 1863 года родился Евгений Петрушевич — будущий видный деятель Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Он происходил из семьи греко-католического священника. По окончании учебы во Львовском университете работал адвокатом и активно участвовал в деятельности «Просвіти». Впоследствии стал одним из лидеров Украинской национально-демократической партии. На выборах 1907 года Петрушевича избрали одним из украинских послов в парламент Австро-Венгрии. Там он неоднократно выступал с парламентской трибуны, защищая права галицких украинцев. Поэтому постепенно обрел популярность и узнаваемость в обществе.

С началом Первой мировой войны Петрушевич вошел в Главный украинский совет – межпартийную организацию, которая боролась за самостоятельное украинское государство. Причем целью была не только независимость западных украинских земель, входивших в состав Австро-Венгрии, но всей Украины. Петрушевич стал одним из инициаторов созыва во Львове украинской Конституанты (18 – 19 октября 1918). Это представительское собрание создало законодательный орган – Украинский Национальный Совет. Его президентом стал Петрушевич. На переговорах в Бресте он возглавлял галицкую делегацию. После захвата поляками Львова переехал в Станислав (Ивано-Франковск), где открыл первую сессию Украинского национального совета.

Был одним из авторов Акта злуки УНР и ЗУНР. И после его провозглашения вошел в состав Директории. В 1919 году проявилась разница взглядов Петрушевича и Петлюры – линией раскола, разумеется, стала приверженность Петлюры союзу с поляками. Петрушевич выступал против, склоняясь к объединению с российскими белогвардейцами, поддерживаемыми Антантой. В дальнейшем (уже в эмиграции) продолжал борьбу за восстановление независимости ЗУНР, возглавлял правительство в экзиле. Жил бедно – при поддержке такого же эмигранта гетмана Павла Скоропадского. Скончался в Берлине 29 августа 1940 года. В 2002-м его прах перевезен во Львов и перезахоронен на Лычаковском кладбище.

Церковный праздник 3 июня

3 июня христиане чтят память равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены. Император Константин во всемирную историю вошел как Константин Великий. Отец Константина был соправителем Римской империи (ее западной части). Он не преследовал христиан, ведь его жена Елена была христианкой. В то же время, его соправитель Максимиан Галерий в восточной части империи проводил жестокие гонения. Став императором после смерти отца, Константин не только не возобновил преследований, а наоборот – утверждал христианскую веру на подвластной территории. Максимиан ненавидел Константина и даже замышлял его убийство. Но Константин опередил замыслы злоумышленников и разбил их в ряде войн. Во время этих сражений император просил Бога дать ему знамение, которое вдохновило бы его войско храбро сражаться, и тот явил ему на небе сияющий знак Креста с надписью «Этим побеждай».

В 313 году Константин Великий издал Миланский эдикт о веротерпимости. В 323-м он стал единственным императором всей Римской империи – и тогда распространил действие эдикта на восточную часть. Именно во времена Константина прекратились гонения христиан, которые длились более 300 лет. Столицу империи Константин перенес из Рима в Византию, получившую новое название – Константинополь. Император всячески поддерживал церковь. Константин хотел найти Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. Она смогла добыть Крест в 326 году. Параллельно царица многое сделала полезного для церкви в Палестине. Животворящий Крест Елена отдала на хранение патриарху в Иерусалиме, а часть взяла с собой для вручения императору. Вернувшись в Константинополь, царица вскоре умерла – в 327 году. А Константину еще пришлось противостоять ересям. По приказу императора созвали в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее, на котором осудили ересь Ария и составили Символ веры.

Народные приметы

Если 3 июня идет дождь, то осень будет дождливая.

Луна в кругу предвещает непогоду.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя сплетничать, ругаться и конфликтовать.

Нельзя отказывать людям в помощи.