Сегодня 24 января: какой день в истории

24 января – День внешней разведки Украины. В этот день в 1919-м создали первое подразделение разведки в УНР. В 1923-м в Харькове основали литературный союз «Гарт». В 1935-м в продажу поступила первая партия пива в банках. В 1965-м умер Уинстон Черчилль. В 1986-м «Вояджер-2» достиг Урана. В 2010-м «Аватар» Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории.

Праздники и памятные даты 24 января

24 января – День внешней разведки Украины.

В мире – Международный день образования, Международный день эскимо, Международный женский спортивный день.

24 января в истории

24 января 1848 года начался отсчет «золотой лихорадки», охватившей несколько сотен тысяч искателей приключений и больших денег. В этот день Джеймс Маршалл обнаружил в Калифорнии крупный золотой слиток – на землях сельскохозяйственной колонии Новая Швейцария. Подробнее.

24 января 1918 года Украинская Центральная Рада огласила IV Универсал, который приняла 22 января. Он провозглашал независимость Украины. Подробнее.

24 января 1919 года создали первое подразделение общегосударственной разведки УНР.

Официально это был отдел в составе Политического департамента Директории УНР – по зарубежной информации. Его целью было проведение разведывательной работы в отношении активно действующих против УНР врагов, а также в отношении стран – потенциальных противников. Неотложная потребность в создании структур разведки возникла еще за год до этого – после подписания Берестейского (Брест-Литовского) мира. Ведь у руководства УНР (и не зря) были сильные сомнения в искренних намерениях россиян выполнять подписанные обязательства (по этому документу они признавали независимость Украины и должны были убраться с ее территории). Процесс формирования разведки начался еще в 1918 году, когда новый начальник Генштаба Александр Сливинский провел структурную реорганизацию. Тогда в составе Генштаба появились подотделы – «разведочный» и зарубежных связей.

«Постепенно обозначились главные методы работы разведывательного отдела: получение информации агентурным путем, через опрос пленных и граждан, находившихся на территории потенциального противника, обработка иностранных изданий, где содержались сведения, интересовавшие украинскую спецслужбу. Как один из плодотворных методов оперативной работы рассматривался обмен конфиденциальной информацией с разведками союзных Украине государств», — проинформировали об истории ведомства в современной Службе внешней разведки Украины.

24 января 1923 года в Харькове по инициативе Василия Эллана-Блакитного создали литературный союз «Гарт». Подробнее.

24 января 1935 года в продажу поступила первая партия пива в банках. Это было «Krueger Cream Ale», которое начали реализовывать в американском городе Ричмонд.

Идею «упаковывать» пиво в банки разрабатывали еще с 1910-х годов, и, скорее всего, реализовали бы гораздо раньше, если бы не «Сухой закон», внедренный в США. Запрет на продажу спиртного сняли 5 декабря 1933 года – и почти сразу компания «American Can Company», экспериментировавшая с технологиями «консервации» пива, предложила пивоварам свою технологию. «Gottfried Kreuger Brewing Company» из Нью-Джерси стала первой, которая откликнулась на предложение. Пробную партию, не предназначенную для продажи, запустили в производство в том же 1933-м. А уже 24 января 1935-го осуществили тестовую продажу в Ричмонде. Новую упаковку напитка покупатели восприняли с энтузиазмом, так что уже за полгода сбыт пива в металлических банках в 5,5 раза превзошел показатели продаж в обычной таре. А за год на новую технологию перешли еще 23 завода США.

24 января 1965 года умер дважды премьер-министр Великобритании и один из главных архитекторов победы над Гитлером во Второй мировой войне – сэр Уинстон Черчилль.

В последние годы жизни он возвращался на должность премьер-министра Великобритании, заняв ее в очень почтенном возрасте — в 76 лет. Он возглавлял правительство с 1951 по 1955 годы. Здоровье Черчилля уже было подорвано несколькими микроинсультами. Вскоре после назначения король Георг VI собирался попросить Черчилля подать в отставку, но сам умер раньше, чем решился осуществить этот план. Елизавета II, взошедшая на трон после отца, вынуждена была просить сэра Уинстона еще побыть в должности, ведь его потенциальный преемник Энтони Иден тяжело заболел. Так что Черчилль руководил правительством значительно дольше, чем ему позволяло здоровье. 23 июня 1953 года он перенес достаточно тяжелый инсульт, но к ноябрю смог восстановиться. Когда Энтони Иден вернулся к работе, Черчилль подал в отставку – это произошло в апреле 1955 года. Из уважения к личности экс-премьера королева Елизавета даже предлагала создать для него титул Герцога Лондонского, но сын Черчилля попросил этого не делать, ведь он должен был унаследовать такой титул – и это было слишком, по его мнению. Но из рук королевы Черчилль принял Орден Подвязки, от которого отказался в 1945-м, проиграв выборы. И стал сэром Уинстоном. Даже после отставки с поста главы правительства Черчилль оставался депутатом парламента – пока не отказался баллотироваться в 1964 году. В 1962-м 87-летний Черчилль упал и сломал бедро. После этой травмы он так и не восстановился. Так, он лично не участвовал в церемонии в Белом доме, на которой Джон Кеннеди провозгласил его Почетным гражданином США – туда поехал сын Черчилля. Добил легендарного лидера Великобритании очередной инсульт – он произошел 12 января 1965 года. Через две недели Черчилль умер – в годовщину смерти своего отца. 30 января, ему устроили государственные похороны — первую такую церемонию, которую провели для личности не королевской крови со времен премьер-министра Уильяма Гладстона (1898 года).

24 января 1984 года в США появились в продаже первые персональные компьютеры «Макинтош», которые уже к тому времени имели графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь. Цена на ПК была около 2500 долларов.

24 января 1986 года американский космический аппарат «Вояджер-2» достиг Урана, пройдя на расстоянии 81,5 тыс. км от него.

Этот аппарат стал первым и пока единственным, достигшим Урана и Нептуна. С Земли «Вояджер-2» запустили 20 августа 1977 года (на 16 дней раньше, чем «Вояджер-1»). Пролетая мимо Урана, аппарат передал на Землю тысячи снимков до сих пор мало известной планеты, ее колец и спутников. Именно благодаря данным «Вояджера» ученые обнаружили два новых кольца Урана и 11 новых его спутников. Также пришли к выводу, что на двух полюсах планеты температура одинаковая, хотя только один из них освещает Солнце, и определили среднюю температуру на планете — минус 214°C.

24 января 1992 года независимость Украины признали Нидерланды, Мали, Кабо-Верде и Лесото. Украина в этот день установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.

24 января 2010 года фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона установил рекорд в прокате, став самым кассовым фильмом в истории.

Причем обошел творение того же Кэмерона – «Титаник», который держал планку 12 лет. Выйдя в прокат в декабре 2009 года, к 24 января 2010-го «Аватар» собрал уже $1,843 млрд. Но на этом фильм, сделавший 3D обязательной технологией для успеха, не остановился. Он преодолел планку и в два миллиарда долларов – уже 31 января. А к концу своего первого проката собрал более 2,7 млрд. Этот рекорд смог превзойти только фильм «Мстители: Финал» (собрал 2,79 млрд). Однако на пьедестале он был недолго. Повторный прокат «Аватара» в Китае в 2021 году вернул ему лидерскую позицию. Сейчас официальный сбор первого «Аватара» — $2,923 млрд. Продолжение культовой ленты — «Аватар: Путь воды» — хоть и не преодолело рекорд «первенца», но достойно поддержало традицию, собрав в прокате более 2 млрд долларов.

Церковный праздник 24 января

24 января христиане чтят память преподобной Ксении. Ксения (в миру Евсевия) была единственной дочерью знатного римского сенатора. С юности она хотела посвятить себя Богу и, чтобы избежать будущего брака, тайно ушла из родительского дома с двумя служанками и отплыла на корабле. Она добралась до Кесарии, где купила землю в Милассе, построила там храм во имя святого Стефана и основала женский монастырь. Именно здесь Евсевия сменила имя, назвавшись Ксенией. Вскоре епископ Милассы Павел рукоположил Ксению в диаконисы. Ксения прожила смиренную жизнь, помогая бедным, утешая скорбящих, наставляя грешных. Умерла святая дева во время молитвы. Ее кончина была отмечена явлением в небе над монастырем знамения в виде светлого венца с крестом. Он сопровождал тело Ксении до самого момента погребения.

Народные приметы 24 января

Если 24 января греет солнце – весна будет ранней и теплой.

Если началась метель, осень будет поздней.

Если теплый день, то весной будет много дождей.

Что нельзя делать 24 января

24 января нельзя злиться, ругаться и оскорблять других.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя шить, вязать, стричь ногти, волосы.