Сегодня 2 июня: какой праздник и день в истории

2 июня 455 года вандалы захватили Рим. В 1743-м родился один из самых известных в мире авантюристов – граф Калиостро. В 1953-м короновали королеву Великобритании Елизавету II.

Праздники и памятные даты 2 июня

2 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

2 июня в истории

2 июня 455 года произошло событие, которое навсегда сделало название германского племени вандалов нарицательным. В этот день они захватили Рим, а затем две недели грабили. При этом (в оправдание вандалам) следует признать: они ничего не сожгли и не вырезали местное население в отличие от многих захватчиков, названия которых не прославились в веках.

Захвату и ограблению Рима вандалами предшествовала история внутриполитических «разборок», мести и убийств, всколыхнувших Рим и завершившихся восхождением на престол императора Петрония Максима. До Максима императором был Валентиниан ІІІ. Именно он заключил мирный договор с вандалами во главе с королем Гейзерихом. И следует отметить, что до убийства Валентиниана вандалы договор не нарушали.

История, приведшая к падению Рима, началась с конфликта императора Валентиниана и сенатора Максима. Выиграв у Максима в кости кольцо, Валентиниан послал это кольцо жене Максима, приказав от его имени явиться во дворец к мужу. Во дворце Валентиниан изнасиловал женщину. Максим для себя решил, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Впоследствии он приложил усилия, чтобы вызвать недоверие Валентиниана к его лучшему полководцу, победителю Аттилы Аэцию. Император настолько впал в подозрения, что собственноручно (и при помощи евнуха) зарубил Аэция. И этим подписал себе смертный приговор. Гот Оптила, служивший под руководством Аэция, зарубил императора. Сыновей у Валентиниана III не было, поэтому Максим добился провозглашения себя императором.

Чтобы легитимизировать свою власть, он насильно женился на вдове Валентиниана Лицинии Евдоксии. Именно она, по распространенной версии, обратилась за помощью к королю вандалов Гейзериху. Есть и другие версии, согласно которым Гейзерих пошел на Рим из-за разрыва помолвки его сына и дочери Валентиниана. Эту девушку Максим захотел выдать замуж за своего сына. Как бы то ни было, орда вандалов двигалась на Рим. В городе поднялась паника. Максима, пробывшего императором менее трех месяцев, убили собственные рабы при попытке бегства. Гейзерих же через три дня после этого занял Рим и грабил его в течение двух недель. В свою столицу Карфаген вандалы вывезли все найденное ценное, а также пленных – в том числе вдову двух императоров Евдоксию с детьми. Ее дочь все-таки вышла замуж за сына Гейзериха. А в Риме на месяц установилось безвластие, после которого императором провозгласили военачальника из Галлии Марка Авита. Сокровища, вывезенные вандалами из Рима, в VI веке захватила византийская армия и переправила в Константинополь.

2 июня 1652 года завершилось победное сражение войска Богдана Хмельницкого против армии Речи Посполитой под Батогом.

2 июня 1743 года родился один из самых известных в мире авантюристов – Джузеппе Бальзамо, которого все знают по выдуманному титулу – «граф Калиостро».

Бальзамо отличался любовью к фокусам и мошенничеству с детства. Поэтому поочередно его исключили из школы, а впоследствии – бенедиктинского монастыря, куда его сослала мать. Тем не менее он кое-чему научился, особенно интересовался химией. Вернувшись «с учебы» в итальянский Палермо Джузеппе начал производить «чудодейственные зелья» и подделывать документы. Также он торговал собственноручно изготовленными «картами сокровищ». В этот период своей жизни он взял себе псевдоним Калиостро – по фамилии умершей тети – и прибавил к нему титул графа. Там же он женился на Лоренце Феличиани. Женой он в дальнейшем «торговал», предлагая разным мужчинам ради денег или другой выгоды. Вместе с Лоренцей он постоянно путешествовал по Европе, потому что их мошенничества методически разоблачали и выгоняли их.

Так «граф» (со второй попытки) перебрался в Лондон, куда явился уже как «великий маг» и «целитель». Там Бальзамо развернулся вовсю, получив деньги от масонов и провернув сотни удачных сделок. Он запускал о себе слухи, будто умеет превращать свинец в золото, читает мысли, а родился 2236 лет назад — в год извержения Везувия — и получил силу вулкана. Постепенно обманутые лондонцы таки разоблачили мага – и он снова убежал. Побродил по Европе, посетил Петербург, где тоже отличился «чудесами»: «изгнал дьявола» из юродивого Василия Желугина, «воскресил» новорожденного сына князя Гагарина и утроил золото князя Потемкина. Впрочем, и здесь постепенно мошенник попал в опалу, поэтому уехал в Париж. В 1789 году он вернулся в Италию. И там все же попался. Причем даже не за мошенничества, а за «франкмасонство». После продолжительного судебного процесса и Калиостро, и его жену приговорили к пожизненному заключению. Она впоследствии умерла в монастыре. Он же просидел четыре года в камере, единственным входом в которую было отверстие в потолке. Умер Калиостро 26 августа 1795 года — по разным данным от эпилепсии или от яда, который подсыпали тюремщики.

2 июня 1924 года американский Конгресс предоставил гражданство всем американским индейцам. До этого право получения гражданства по рождению, прописанное в Конституции, не распространялось на некоторые племенные территории, не находившиеся под юрисдикцией США. Закон о предоставлении гражданства всем индейцам подписал президент Калвин Кулидж 2 июня 1924 года.

2 июня 1953 года состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II.

С рождения она не была наследницей престола, но стала ею, когда старший брат ее отца Эдуард VIII отрекся от престола. Впрочем, если бы у отца Елизаветы короля Георга VI родился сын, именно у него было бы первенство в престолонаследии. Но этого не случилось. Еще до вступления на престол Елизавета около двух лет исполняла часть официальных обязанностей короля, потому что Георг VI тяжело болел раком легких. Новость о смерти отца застала Елизавету в Кении. Она как раз собиралась обедать с председателем Верховного суда этой страны. И на вопрос своего ассистента и личного секретаря, как ее теперь называть, ответила: «Елизавета, конечно». 7 февраля 1953 года Тайный совет Великобритании провозгласил Елизавету II королевой Великобритании. А 2 июня прошла коронация. Ее впервые транслировали по телевидению. Елизавете II суждено было править 70 лет и семь месяцев – дольше, чем все британские монархи до нее. Она также является вторым по продолжительности правления суверенным монархом в мировой истории.

Церковный праздник 2 июня

2 июня христиане чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Во времена царствования Нумериана (283 – 284) правитель города Эгеи разослал воинов разыскивать христиан. К нему привели Фалалея, который заявил, что верит в Христа и не отречется. Тогда правитель приказал двум палачам Александру и Астерию просверлить голени мученику, продернуть веревку и повесить его вниз головой. Однако палачи просверлили обрубок дерева, который повесили вместо мученика. Когда правитель увидел, что его обманули, он приказал жестоко избить Александра и Астерия. А они сообщили, что они тоже христиане. Тогда правитель отдал приказ немедленно отсечь им головы. Затем он дважды пытался сам исполнить смертную казнь – просверлить голени святому, но ему это не удалось. Тогда он приказал утопить святого Фалалея. Когда же правителю доложили, что смертную казнь провели, в помещение вошел Фалалей – живой и весь в белом. Тогда его бросили на корм зверям, однако те не коснулись мученика. Видя происходящее, народ начал громко кричать: «Великий Бог христианский. Бог Фалалея, помилуй нас!» Поэтому правитель приказал убить святого мечом. Это произошло в 284 году.

Народные приметы

Если рассвет 2 июня ясный, то будет плохой урожай. Если в облаках – щедрый.

Дождь 2 июня предвещает снег через полгода.

Дождливый день означает, что с середины месяца будет сухо.

Что нельзя делать 2 июня

Нельзя ругаться и ссориться.

Нельзя давать взаймы деньги.