Сьогодні 2 червня: яке свято та день в історії

2 червня 455 року вандали захопили Рим. 1743-го народився один із найвідоміших у світі авантюристів – граф Каліостро. 1953-го коронували королеву Великої Британії Єлизавету II.

Свята та пам’ятні дати 2 червня

2 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить День здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі.

2 червня в історії

2 червня 455 року сталася подія, яка назавжди зробила назву германського племені вандалів загальною. Цього дня вони захопили Рим, а потім два тижні грабували. При цьому (на виправдання вандалам) слід визнати: вони нічого не спалили та не вирізали місцеве населення на відміну від багатьох загарбників, назви яких не прославилися у віках.

Захопленню та пограбуванню Рима вандалами передувала історія внутрішньополітичних “розбірок”, помсти та вбивств, що сколихнули Рим і завершилися сходженням на престол імператора Петронія Максима. До Максима імператором був Валентиніан III. Саме він уклав мирний договір із вандалами на чолі з королем Гейзеріхом. І слід зазначити, що до вбивства Валентиніана вандали договору не порушували.

Історія, що призвела до падіння Рима, почалася з конфлікту імператора Валентиніана та сенатора Максима. Вигравши у Максима в кості перстень, Валентиніан послав це кільце дружині Максима, наказавши від його імені прийти до палацу до чоловіка. У палаці Валентиніан зґвалтував жінку. Максим для себе вирішив, що помста – це страва, яку подають холодною. Згодом він доклав зусиль, щоб викликати недовіру Валентиніана до його кращого полководця, переможця Аттіли Аеція. Імператор настільки впав у підозри, що власноруч (і за допомогою євнуха) зарубав Аеція. І цим підписав собі смертний вирок. Гот Оптила, який служив під керівництвом Аеція, зарубав імператора. Синів у Валентиніана III не було, тому Максим домігся проголошення себе імператором.

Щоб легітимізувати свою владу, він насильно одружився з вдовою Валентиніана Ліцинією Євдоксією. Саме вона за поширеною версією звернулася за допомогою до короля вандалів Гейзеріха. Є й інші версії, згідно з якими Гейзеріх пішов на Рим через розрив заручин його сина та дочки Валентиніана. Цю дівчину Максим захотів видати заміж свого сина. Хай там як, орда вандалів рухалася на Рим. У місті здійнялася паніка. Максима, який пробув імператором менш як три місяці, вбили свої ж раби при спробі втечі. Гейзеріх через три дні після цього зайняв Рим і грабував його протягом двох тижнів. У свою столицю Карфаген вандали вивезли все знайдене цінне, а також полонених – у тому числі вдову двох імператорів Євдоксію з дітьми. Її дочка таки вийшла заміж за сина Гейзеріха. А в Римі на місяць встановилося безвладдя, після якого імператором проголосили воєначальника з Галлії Марка Авіта. Скарби, вивезені вандалами з Рима, в VI столітті захопила візантійська армія та переправила до Константинополя.

2 червня 1652 року завершився переможний бій війська Богдана Хмельницького проти армії Речі Посполитої під Батогом.

2 червня 1743 року народився один із найвідоміших у світі авантюристів – Джузеппе Бальзамо, якого всі знають за вигаданим титулом – “граф Каліостро”.

Бальзамо відрізнявся любов’ю до фокусів та шахрайства з дитинства. Тому по черзі його виключили зі школи, а згодом – бенедиктинського монастиря, куди його заслала мати. Проте він дечому навчився, особливо цікавився хімією. Повернувшись “з навчання” в італійський Палермо Джузеппе почав виробляти “чудодійні зілля” та підробляти документи. Також він торгував власноруч виготовленими “картами скарбів”. У цей період свого життя він узяв собі псевдонім Каліостро – на прізвище тітки, яка померла – і додав до нього титул графа. Там же він одружився з Лоренцею Фелічіані. Дружиною він надалі “торгував”, пропонуючи різним чоловікам заради грошей чи іншої вигоди. Разом з Лоренцею він постійно подорожував Європою, тому що їх шахрайства методично викривали та виганяли їх.

Так “граф” (з другої спроби) перебрався до Лондона, куди з’явився вже як “великий маг” і “цілитель”. Там Бальзамо розгорнувся, отримавши гроші від масонів і провернувши сотні вдалих оборудок. Він запускав про себе чутки, ніби вміє перетворювати свинець на золото, читає думки, а народився 2236 років тому – у рік виверження Везувію – і отримав силу вулкана. Поступово ошукані лондонці таки викрили мага – і він знову втік. Поблукав Європою, відвідав Петербург, де теж відзначився “чудесами”: “вигнав диявола” з юродивого Василя Желугіна, “воскресив” новонародженого сина князя Гагаріна і потроїв золото князя Потьомкіна. Втім, і тут поступово шахрай потрапив у опалу, тож поїхав до Парижа. 1789 року він повернувся до Італії. І там все ж таки попався. Причому навіть не за шахрайства, а за “франкмасонство”. Після тривалого судового процесу і Каліостро, і його дружину засудили до довічного ув’язнення. Вона згодом померла в монастирі. Він же просидів чотири роки в камері, єдиним входом до якої був отвір у стелі. Помер Каліостро 26 серпня 1795 року за різними даними чи то від епілепсії, чи від отрути, яку підсипали тюремники.

2 червня 1924 року американський Конгрес надав громадянство всім американським індіанцям. До цього право отримання громадянства за народженням, прописане в Конституції, не поширювалося на деякі племінні території, які не перебували під юрисдикцією США. Закон про надання громадянства всім індіанцям підписав президент Калвін Кулідж 2 червня 1924 року.

2 червня 1953 року відбулася коронація королеви Великобританії Єлизавети II.

З народження вона не була спадкоємицею престолу, але стала нею, коли старший брат її батька Едуард VIII зрікся престолу. Втім, якби у батька Єлизавети короля Георга VI народився син, саме він мав би першість у престолонаступництві. Але цього не сталося. Ще до вступу на престол Єлизавета близько двох років виконувала частину офіційних обов’язків короля, тому що Георг VI тяжко хворів на рак легенів. Новина про смерть батька застала Єлизавету у Кенії. Вона збиралася обідати з головою Верховного суду цієї країни. І на запитання свого асистента та особистого секретаря, як її тепер називати, відповіла: “Єлизавета, звісно”. 7 лютого 1953 року Таємна рада Великобританії проголосила Єлизавету II королевою Великобританії. А 2 червня відбулася коронація. Її вперше транслювали на телебаченні. Єлизаветі II судилося правити 70 років і сім місяців – довше, ніж усі британські монархи до неї. Вона також є другим за тривалістю правління суверенним монархом у світовій історії.

Церковне свято 2 червня

2 червня християни вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра й Астерiя. У часи царювання Нумеріана (283 – 284) правитель міста Егеї розіслав воїнів розшукувати християн. До нього привели Фалалея, який заявив, що вірить у Христа та не зречеться. Тоді правитель наказав двом катам Олександру та Астерію просвердлити гомілки мученикові, просмикнути в отвір мотузку і повісити вниз головою. Проте кати просвердлили обрубок дерева, який повісили замість мученика. Коли правитель побачив, що його обдурили, то наказав жорстоко бити Олександра та Астерія. А вони повідомили, що вони – теж християни. Тоді правитель наказав негайно відсікти їм голови. Потім він двічі намагався сам виконати страту, яку замислив, – просвердлити гомілки святому, але йому це не вдалося. Тоді він наказав утопити святого Фалалея. Коли ж правителю доповіли, що страту провели, в приміщення зайшов Фалалей – живий і весь у білому. Тоді його кинули на поживу звірам, проте ті не торкнулися мученика. Бачачи те, що відбувалося, народ почав голосно кричати: “Великий Бог християнський. Бог Фалалея, помилуй нас!” Тож правитель наказав убити мечем святого мученика. Це сталося 284 року.

Народні прикмети

Якщо світанок 2 червня ясний, то буде поганий врожай. Якщо в хмарах – щедрий.

Дощ 2 червня віщує сніг через пів року.

Дощовий день також означає, що з середини місяця буде сухо.

Що не можна робити 2 червня

Не можна лаятися та сваритися.

Не можна давати в борг гроші.