Сьогодні 4 липня: яке свято та день в історії

4 липня в Україні – День Національної поліції та День судового експерта. Цього дня рік тому повідомили про вторгнення ЗС РФ до села Сотницький Козачок у прикордонні Харківщини. У 2023-му росіяни вдарили ракетами по місту Первомайський (зараз – Златопіль) Харківської області. У 2005-му NASA провело експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1. У 1941-му німці заарештували та вбили у Львові кілька десятків учених – професорів університету. У 1790-му народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. У 1776-му прийняли Декларацію незалежності США. У 1631-му відкрили перше у світі агентство зайнятості.

Свята та пам’ятні дати 4 липня

4 липня в Україні – День Національної поліції, День судового експерта та День волошок.

У світі – День незалежності США.

Також сьогодні: День музики в стилі кантрі та День смаження яєчні на тротуарі.

4 липня в історії

4 липня 1631 року відкрили перше у світі агентство зайнятості. “Піонерами” стали французи. Докладніше.

4 липня 1776 року Другий континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності США. Докладніше.

4 липня 1790 року народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. На той момент гора називалася Пік XV, а тепер відома як Еверест, або як Джомолунгма. Докладніше.

4 липня 1941 року нацисти невдовзі після захоплення Львова скоїли масові вбивства інтелігенції (переважно – поляків). Докладніше.

4 липня 2005 NASA провело експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1.

4 липня 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по тиловому місту Харківської області – Первомайському. Докладніше.

4 липня 2024 року команда аналітиків “DeepState” оновила мапу фронту, повідомивши, що російська армія просунулась у село Сотницький Козачок у Харківській області. Особливістю цієї події стало те, що населений пункт знаходиться на північний захід від Харкова – ближче до адмінкордону Сумської області. До цього в цій місцевості державний кордон росіяни не порушували, й події у Сотницькому Козачці спочатку багато хто сприйняв як спробу окупантів зробити ще одне вторгнення на Харківщину на новій ділянці. Проте за рік, що минув, змін тут не відбулося. ЗСУ звільняли село, згодом росіяни знову надсилали туди свої ДРГ. Зараз DeepState позначає частину Сотницького Козачка як таку, де знаходиться ворог, ще частина – під контролем Сил оборони.

“У нас у Сотницькому Козачку мешкало до війни 112 людей. На той момент, коли почався наступ, практично в кожному домоволодінні були автівки. Залишалося 33 людини. Я туди виїжджав, просив людей виїхати, бо планується наступ. Ніхто не виїхав, – розповідав в інтерв’ю МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. – А коли почався наступ… Село – воно як ковбаска, з двох сторін розділене: російська сторона, наша сторона, річечка. Там 50 метрів – і ти вже в Росії. Внизу, біля річечки, – прикордонна загорожа. Вони там жили, ходили друг до друга. Внизу там стільці стояли, вони там пили, співали, на баяні грали… Але росіян одразу вивезли – війська російські. Дали доручення виїхати: потягом години вони забрали тварин – і виїхали. А мої залишались – 33 людини. Я їх просив виїхати. Але коли почалися бойові дії, підірвали два мости – й вони залишилися в капкані. Бо з одного боку були мінні поля, а з іншого – підірвані містки. Усе згоріло: всі будинки та всі автомобілі. І ми з цих 33-х 32 людини за руки – з авоськами, з сумками виводили: поранених, важко хворих, після інсультів. Одна жіночка залишилася, 91 рік. Ми не могли її знайти. Але потім, коли наші вже вибили їх, то побачили жіночку мертву. Вона казала: “Я нікуди не поїду, я тут повісюсь”. Ну що ти людині зробиш? Вона підірвалась на міні, спливла кров’ю, і її там поховали хлопці. Безумовно, після бойових дій, ми тоді ексгумуємо, вже поховаємо її, як годиться. От так закінчилося мирне життя в Сотницькому Козачку”.

Церковне свято 4 липня

4 липня вшановують пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо цілий день іде дощ, то весь липень буде дощовим.

Якщо до полудня прохолодно, а після обіду спека, то погода в липні буде мінливою.

Якщо смородина вже повністю дозріла, то осінь в цьому році буде пізньою і теплою.

Якщо вранці на траві залишилася роса, то скоро буде гроза.

Що не можна робити 4 липня

Не можна брати гроші в борг.

Не можна вирушати в подорож.

Не варто планувати на цей день переїзд до нової оселі або початок роботи на новому місці.