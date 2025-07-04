Сегодня 4 июля: какой праздник и день в истории
4 июля в Украине – День Национальной полиции и День судебного эксперта. В этот день год назад сообщили о вторжении ВС РФ в село Сотницкий Казачок в приграничные Харьковщины. В 2023-м россияне ударили ракетами по городу Первомайский (сейчас – Златополь) Харьковской области. В 2005-м NASA провело эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. В 1941-м немцы арестовали и убили во Львове несколько десятков ученых — профессоров университета. В 1790-м родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. В 1776-м приняли Декларацию независимости США. В 1631-м открыли первое в мире агентство занятости.
Праздники и памятные даты 4 июля
4 июля в Украине – День Национальной полиции, День судебного эксперта и День васильков.
В мире – День независимости США.
Также сегодня: День музыки в стиле кантри и День жарки яичницы на тротуаре.
4 июля в истории
4 июля 1631 года открыли первое в мире агентство занятости. «Пионерами» стали французы. Подробнее.
4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США. Подробнее.
4 июля 1790 года родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. На тот момент гора называлась Пик XV, а теперь известна как Эверест, или как Джомолунгма. Подробнее.
4 июля 1941 года нацисты вскоре после захвата Львова совершили массовые убийства интеллигенции (преимущественно – поляков). Подробнее.
4 июля 2005 года NASA провело эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1.
4 июля 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по тыловому городу Харьковской области – Первомайскому (Златополю). Подробнее.
4 июля 2024 года команда аналитиков «DeepState» обновила карту фронта, сообщив, что российская армия продвинулась в село Сотницкий Казачок в Харьковской области. Особенностью этого события стало то, что населенный пункт находится к северо-западу от Харькова – ближе к админгранице Сумской области. До этого в этой местности государственную границу россияне не нарушали, и события в Сотницком Казачке поначалу многие восприняли, как попытку оккупантов совершить еще одно вторжение на Харьковщину на новом участке. Однако за прошедший с тех пор год изменений здесь не произошло. ВСУ освобождали село, впоследствии россияне вновь посылали туда свои ДРГ. Сейчас DeepState обозначает часть Сотницкого Казачка как такую, где находится враг, еще часть — под контролем Сил обороны.
«У нас в Сотницком Казачке проживало до войны 112 человек. К тому моменту, когда началось наступление, практически в каждом домовладении были автомобили. Оставалось 33 человека. Я туда приезжал, просил людей уехать, потому что планируется наступление. Никто не уехал, – рассказывал в интервью МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. — А когда началось наступление… Село – оно как колбаска, с двух сторон разделено: российская сторона, наша сторона, речушка. Там 50 метров – и ты уже в России. Внизу, у речушки, — пограничное ограждение. Они жили там, ходили друг к другу. Внизу там стулья стояли, они там пили, пели, на баяне играли… Но россиян сразу вывезли – российские войска. Дали поручение уехать: в течение часа они забрали животных – и уехали. А мои оставались – 33 человека. Я их просил уехать. Но когда начались боевые действия, взорвали два моста – и они остались в капкане. Потому что с одной стороны были минные поля, а с другой – взорванные мостики. Все сгорело: все дома и автомобили. И мы из этих 33-х 32 человека за руки – с авоськами, с сумками выводили: раненых, тяжело больных, после инсультов. Одна женщина осталась, 91 год. Мы не могли ее найти. Но потом, когда наши уже выбили их, увидели мертвую женщину. Она говорила: «Я никуда не поеду, я здесь повешусь». Ну что ты сделаешь человеку? Она подорвалась на мине, истекла кровью, и ее там похоронили ребята. Безусловно, после боевых действий мы тогда эксгумируем, уже похороним ее, как положено. Вот так закончилась мирная жизнь в Сотницком Казачке».
Церковный праздник 4 июля
4 июля чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского. Подробнее.
Народные приметы
Если весь день идет дождь, то весь июль будет дождливым.
Если до полудня прохладно, а после обеда жара, то погода в июле будет переменчивой.
Если смородина уже полностью созрела, то осень в этом году будет поздней и теплой.
Если утром на траве осталась роса, скоро будет гроза.
Что нельзя делать 4 июля
Нельзя брать деньги взаймы.
Нельзя отправляться в путешествие.
Не стоит планировать на этот день переезд в новое жилье или начало работы на новом месте.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Фронт, Харьков; Теги: война, граница, история, коваленко, свято, Сотницкий Казачок, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 4 июля: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля в Украине – День Национальной полиции и День судебного эксперта. В этот день год назад сообщили о вторжении ВС РФ в село Сотницкий Казачок в приграничные Харьковщины".