Сегодня 4 июля: какой праздник и день в истории

4 июля в Украине – День Национальной полиции и День судебного эксперта. В этот день год назад сообщили о вторжении ВС РФ в село Сотницкий Казачок в приграничные Харьковщины. В 2023-м россияне ударили ракетами по городу Первомайский (сейчас – Златополь) Харьковской области. В 2005-м NASA провело эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. В 1941-м немцы арестовали и убили во Львове несколько десятков ученых — профессоров университета. В 1790-м родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. В 1776-м приняли Декларацию независимости США. В 1631-м открыли первое в мире агентство занятости.

Праздники и памятные даты 4 июля

4 июля в Украине – День Национальной полиции, День судебного эксперта и День васильков.

В мире – День независимости США.

Также сегодня: День музыки в стиле кантри и День жарки яичницы на тротуаре.

4 июля в истории

4 июля 1631 года открыли первое в мире агентство занятости. «Пионерами» стали французы. Подробнее.

4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США. Подробнее.

4 июля 1790 года родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. На тот момент гора называлась Пик XV, а теперь известна как Эверест, или как Джомолунгма. Подробнее.

4 июля 1941 года нацисты вскоре после захвата Львова совершили массовые убийства интеллигенции (преимущественно – поляков). Подробнее.

4 июля 2005 года NASA провело эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1.

4 июля 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по тыловому городу Харьковской области – Первомайскому (Златополю). Подробнее.

4 июля 2024 года команда аналитиков «DeepState» обновила карту фронта, сообщив, что российская армия продвинулась в село Сотницкий Казачок в Харьковской области. Особенностью этого события стало то, что населенный пункт находится к северо-западу от Харькова – ближе к админгранице Сумской области. До этого в этой местности государственную границу россияне не нарушали, и события в Сотницком Казачке поначалу многие восприняли, как попытку оккупантов совершить еще одно вторжение на Харьковщину на новом участке. Однако за прошедший с тех пор год изменений здесь не произошло. ВСУ освобождали село, впоследствии россияне вновь посылали туда свои ДРГ. Сейчас DeepState обозначает часть Сотницкого Казачка как такую, где находится враг, еще часть — под контролем Сил обороны.

«У нас в Сотницком Казачке проживало до войны 112 человек. К тому моменту, когда началось наступление, практически в каждом домовладении были автомобили. Оставалось 33 человека. Я туда приезжал, просил людей уехать, потому что планируется наступление. Никто не уехал, – рассказывал в интервью МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. — А когда началось наступление… Село – оно как колбаска, с двух сторон разделено: российская сторона, наша сторона, речушка. Там 50 метров – и ты уже в России. Внизу, у речушки, — пограничное ограждение. Они жили там, ходили друг к другу. Внизу там стулья стояли, они там пили, пели, на баяне играли… Но россиян сразу вывезли – российские войска. Дали поручение уехать: в течение часа они забрали животных – и уехали. А мои оставались – 33 человека. Я их просил уехать. Но когда начались боевые действия, взорвали два моста – и они остались в капкане. Потому что с одной стороны были минные поля, а с другой – взорванные мостики. Все сгорело: все дома и автомобили. И мы из этих 33-х 32 человека за руки – с авоськами, с сумками выводили: раненых, тяжело больных, после инсультов. Одна женщина осталась, 91 год. Мы не могли ее найти. Но потом, когда наши уже выбили их, увидели мертвую женщину. Она говорила: «Я никуда не поеду, я здесь повешусь». Ну что ты сделаешь человеку? Она подорвалась на мине, истекла кровью, и ее там похоронили ребята. Безусловно, после боевых действий мы тогда эксгумируем, уже похороним ее, как положено. Вот так закончилась мирная жизнь в Сотницком Казачке».

Церковный праздник 4 июля

4 июля чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского. Подробнее.

Народные приметы

Если весь день идет дождь, то весь июль будет дождливым.

Если до полудня прохладно, а после обеда жара, то погода в июле будет переменчивой.

Если смородина уже полностью созрела, то осень в этом году будет поздней и теплой.

Если утром на траве осталась роса, скоро будет гроза.

Что нельзя делать 4 июля

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя отправляться в путешествие.

Не стоит планировать на этот день переезд в новое жилье или начало работы на новом месте.