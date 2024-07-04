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Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке

Происшествия 07:35   04.07.2024
Оксана Горун
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке Иллюстрация: карта DeepState

Команда аналитиков «DeepState» ночью обновила карту, сообщив о событиях в еще одной местности у границы Харьковской области и страны-агрессора. В то же время Институт изучения войны (ISW) пишет о действиях ДРГ у границы с соседней Сумской областью.

«Враг продвинулся в Сотницком Казачке», — сообщили аналитики DeepState 4 июля.

Ранее Государственная погранслужба Украины подтверждала, что диверсионно-разведывательные группы РФ пытались зайти в этот населенный пункт. По официальной информации, им дали бой и отразили нападение. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что населенный пункт и так находился в «серой зоне». Однако сейчас DeepState обозначает эту территорию, как оккупированную.

Иллюстрация: карта DeepState

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Тем временем Институт изучения войны сообщает об активности российских диверсантов и у границы с соседней Сумской областью.

«Глава военного администрации Сумской области Владимир Артюх заявил 3 июля, что российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются пересечь границу и проникнуть в Сумскую область. Артюх заявил, что украинские артиллерийские подразделения недавно нанесли удары по скоплениям небольших российских подразделений возле Журавки (к северо-востоку от города Сумы и в двух километрах от границы с Курской областью), а на кадрах с геолокацией, опубликованных 30 июня, видно, как украинские войска обстреливают ограниченные российские позиции к северу от населенного пункта. ISW пока не обнаружил никаких доказательств того, что российские войска заняли прочные позиции возле Журавки в Сумской области. Артюх добавил, что у российских сил в этом районе недостаточно сил для проведения крупномасштабных наступательных операций, и вместо этого они, скорее всего, продолжат трансграничную диверсионную и разведывательную деятельность», — проинформировали аналитики в сводке за 4 июля.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» ночью обновила карту, сообщив о событиях в еще одной местности у границы Харьковской области и страны-агрессора. В то же время Институт изучения войны (ISW) пишет о действиях ДРГ у границы с соседней Сумской областью".