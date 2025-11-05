Синегубов: Купянское направление – под полным контролем Сил обороны (видео)
В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе Купянск продолжаются контрдиверсионные мероприятия. По его словам, ситуация там стабильная.
«Купянское направление находится под полным контролем наших Сил обороны. Те заявления, которые звучали из российских пабликов об окружении самого города, как отметил президент, — эта информация является фейком. По городу проходят котрдиверсионные мероприятия и уничтожение вражеских ДРГ, которые, возможно, просочились в город раньше. Там работают все наши Силы обороны. Враг не оставляет попыток оккупировать сам город, пытаясь проникнуть в малые группы. То есть тактику просачивание применяет», — отметил Синегубов.
Он добавил, что с Купянского и Боровского направлений идет эвакуация. В среднем, за сутки вывозят более полусотни человек.
«К сожалению, вывозим людей с детьми. Почему к сожалению, потому что детей мы должны были эвакуировать раньше, однако когда вывозим детей, это свидетельствует о том, что люди каким-то образом кое-где вернулись. К счастью, это единичные случаи», — сказал глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: дрг, купянск, купянское напавление, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов: Купянское направление – под полным контролем Сил обороны (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 15:31;