Синегубов: Купянское направление – под полным контролем Сил обороны (видео)

Записано 15:31   05.11.2025
Виктория Яковенко
Синегубов: Купянское направление – под полным контролем Сил обороны (видео) Иллюстрация создана ИИ

В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе Купянск продолжаются контрдиверсионные мероприятия. По его словам, ситуация там стабильная.

«Купянское направление находится под полным контролем наших Сил обороны. Те заявления, которые звучали из российских пабликов об окружении самого города, как отметил президент, — эта информация является фейком. По городу проходят котрдиверсионные мероприятия и уничтожение вражеских ДРГ, которые, возможно, просочились в город раньше. Там работают все наши Силы обороны. Враг не оставляет попыток оккупировать сам город, пытаясь проникнуть в малые группы. То есть тактику просачивание применяет», — отметил Синегубов.

Он добавил, что с Купянского и Боровского направлений идет эвакуация. В среднем, за сутки вывозят более полусотни человек.

«К сожалению, вывозим людей с детьми. Почему к сожалению, потому что детей мы должны были эвакуировать раньше, однако когда вывозим детей, это свидетельствует о том, что люди каким-то образом кое-где вернулись. К счастью, это единичные случаи», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту

Автор: Виктория Яковенко
