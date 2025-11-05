Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту

Фронт 14:44   05.11.2025
Виктория Яковенко
У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту Карта DeepState

Сегодня, 5 ноября, днем ​​проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют о продвижении армии РФ в Харьковской области.

Так, по данным осинтеров, оккупанты продвинулись около двух населенных пунктов в Двуричанской громаде Купянского района. Речь идет о селах Бологовка и Каменка.

Напомним, об успехах российских военных в Харьковской области, проект DeepState сообщал накануне, 4 ноября. Они внесли изменения на карту фронта в Харьковской области, отметив продвижение оккупантов на Боровском направлении — в районе села Боровская Андреевка.

Тем временем военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко назвал новости из Купянска положительными, а ситуация в городе, по его мнению, стабилизирована. По его словам, ВСУ уже зачищают от оккупантов правобережную часть города. Кроме того, есть понимание, сколько военных врага находится в Купянске. Все это, отметил Коваленко, не может не радовать.

Читайте также: Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 5 ноября: БпЛА ударили по области, продвижение РФ
Новости Харькова — главное 5 ноября: БпЛА ударили по области, продвижение РФ
05.11.2025, 14:48
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 22:01
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
04.11.2025, 11:40
Сегодня 5 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 ноября 2025: какой праздник и день в истории
05.11.2025, 06:00
Коваленко: ситуация в Купянске улучшилась, а на севере могут быть проблемы
Коваленко: ситуация в Купянске улучшилась, а на севере могут быть проблемы
05.11.2025, 10:00
Синегубов: Купянское направление – под полным контролем Сил обороны (видео)
Синегубов: Купянское направление – под полным контролем Сил обороны (видео)
05.11.2025, 15:31

Новости по теме:

04.11.2025
Где продвинулась армия РФ на Харьковщине, сообщил DeepState (карта)
02.11.2025
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
27.10.2025
Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State
20.10.2025
Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации
12.10.2025
Где россияне продвинулись на Харьковщине – DeepState


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 ноября, днем ​​проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют о продвижении армии РФ в Харьковской области.".