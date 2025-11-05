У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту

Сегодня, 5 ноября, днем ​​проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют о продвижении армии РФ в Харьковской области.

Так, по данным осинтеров, оккупанты продвинулись около двух населенных пунктов в Двуричанской громаде Купянского района. Речь идет о селах Бологовка и Каменка.

Напомним, об успехах российских военных в Харьковской области, проект DeepState сообщал накануне, 4 ноября. Они внесли изменения на карту фронта в Харьковской области, отметив продвижение оккупантов на Боровском направлении — в районе села Боровская Андреевка.

Тем временем военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко назвал новости из Купянска положительными, а ситуация в городе, по его мнению, стабилизирована. По его словам, ВСУ уже зачищают от оккупантов правобережную часть города. Кроме того, есть понимание, сколько военных врага находится в Купянске. Все это, отметил Коваленко, не может не радовать.