У врага снова есть успехи на Харьковщине – DeepState обновил карту
Сегодня, 5 ноября, днем проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют о продвижении армии РФ в Харьковской области.
Так, по данным осинтеров, оккупанты продвинулись около двух населенных пунктов в Двуричанской громаде Купянского района. Речь идет о селах Бологовка и Каменка.
Напомним, об успехах российских военных в Харьковской области, проект DeepState сообщал накануне, 4 ноября. Они внесли изменения на карту фронта в Харьковской области, отметив продвижение оккупантов на Боровском направлении — в районе села Боровская Андреевка.
Тем временем военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко назвал новости из Купянска положительными, а ситуация в городе, по его мнению, стабилизирована. По его словам, ВСУ уже зачищают от оккупантов правобережную часть города. Кроме того, есть понимание, сколько военных врага находится в Купянске. Все это, отметил Коваленко, не может не радовать.
