Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState

Фронт 17:46   12.04.2026
Оксана Горун
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState

Аналитики DeepState изменили карту фронта на Харьковщине, обозначив продвижение ВС РФ на двух участках — в том числе через госграницу на севере.

«Враг продвинулся вблизи Ветеринарного и Петропавловки», — проинформировали аналитики 12 апреля.

Ветеринарное — это приграничное село в районе Казачьей Лопани, ранее на этом участке границы вклинивания «красных зон» не было. Отметим, утром в DeepState сообщили, а Харьковская областная прокуратура подтвердила факт расстрела россиянами украинских военнопленных именно в районе этого населенного пункта. В утренней сводке Генштаба ВСУ также была информация о боях в районе Ветеринарного.

Что касается Петропавловки, речь идет о наступлении на левобережье Оскола на Купянском направлении. Там российская армия пытается выдавить защитников с плацдарма.

Иллюстрация: карта DeepState

Читайте также: Буферная зона РФ на Харьковщине посыпалась, «пряники» от врага — обзор фронта

Автор: Оксана Горун
