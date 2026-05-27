Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
В четверг, 28 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов тепла, днем — 14–16, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 6–11 градусов, днем — 13–18.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем порывы — 15–20 м/с. Шквалам синоптики присвоили I уровень опасности (желтый).
«28 мая территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные. За холодным фронтом распространится холодный же воздух. Он — тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха будет усиливаться ветер до штормовых порывов. До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к премьере лета, снова потеплеет» — пишет синоптик Наталка Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на полтора градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.
Читайте также: Бегемотиха Степанида открыла купальный сезон в Харькове (фото, видео)
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 20:55;