Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая

Погода 20:55   27.05.2026
Елена Нагорная
В четверг, 28 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов тепла, днем — 14–16, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 6–11 градусов, днем — 13–18.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем порывы — 15–20 м/с. Шквалам синоптики присвоили I уровень опасности (желтый).

«28 мая территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные. За холодным фронтом распространится холодный же воздух. Он — тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха будет усиливаться ветер до штормовых порывов. До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к премьере лета, снова потеплеет» — пишет синоптик Наталка Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на полтора градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.

  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 20:55;

