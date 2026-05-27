Live

Ремонт и скользкая дорога: автобус с людьми врезался в фуру на киевской трассе

Происшествия 19:51   27.05.2026
Елена Нагорная
Ремонт и скользкая дорога: автобус с людьми врезался в фуру на киевской трассе

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло 27 мая на автодороге Киев — Харьков — Довжанский вблизи поселка Нестеренки Харьковского района.

По предварительным данным, на указанном участке трассы сейчас идут ремонтные работы. После дождя на скользком покрытии водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За медицинской помощью с легкими травмами обратились трое пассажиров автобуса. К счастью, госпитализация никому не понадобилась.

Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными при движении по участкам, где ведутся дорожные работы, строго соблюдать безопасную скорость, учитывать погодные условия и обязательно принимать во внимание требования временных дорожных знаков.

Читайте также: Улицу в Харькове закрыли для транспорта до конца июля — как объезжать

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков и область ждет горячий июнь? Прогноз синоптиков
Харьков и область ждет горячий июнь? Прогноз синоптиков
27.05.2026, 13:29
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
27.05.2026, 11:50
Новости Харькова — главное за 27 мая: конец учебного года, лето Степаниды
Новости Харькова — главное за 27 мая: конец учебного года, лето Степаниды
27.05.2026, 20:31
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
27.05.2026, 14:11
Харьков готовится к последнему звонку и выпускным: как пройдут праздники
Харьков готовится к последнему звонку и выпускным: как пройдут праздники
27.05.2026, 15:54
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
27.05.2026, 20:55

Новости по теме:

23.05.2026
Свидетелей смертельного ДТП полиция ищет на Харьковщине
21.05.2026
Мчался на высокой скорости и сбил двух людей: смертельное ДТП в Харькове
12.05.2026
Копы нашли водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Валках: кого подозревают
10.05.2026
Двое с травмами, среди них – ребенок: ДТП произошло под Харьковом (фото)
09.05.2026
Более 200 ДТП произошло на Харьковщине в апреле: в какой день опаснее всего


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ремонт и скользкая дорога: автобус с людьми врезался в фуру на киевской трассе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 19:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло 27 мая на автодороге Киев — Харьков — Довжанский вблизи поселка Нестеренки Харьковского района.".