Ремонт и скользкая дорога: автобус с людьми врезался в фуру на киевской трассе

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло 27 мая на автодороге Киев — Харьков — Довжанский вблизи поселка Нестеренки Харьковского района.

По предварительным данным, на указанном участке трассы сейчас идут ремонтные работы. После дождя на скользком покрытии водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За медицинской помощью с легкими травмами обратились трое пассажиров автобуса. К счастью, госпитализация никому не понадобилась.

Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными при движении по участкам, где ведутся дорожные работы, строго соблюдать безопасную скорость, учитывать погодные условия и обязательно принимать во внимание требования временных дорожных знаков.