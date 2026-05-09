Более 200 ДТП произошло на Харьковщине в апреле: в какой день опаснее всего

Общество 12:13   09.05.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине в апреле произошло 232 аварии. В результате ДТП семь человек погибли, 77 — получили травмы разной степени тяжести, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всего за четыре месяца 2026-го в регионе зарегистрировали 1014 дорожно-транспортных происшествий, из которых 166 — с пострадавшими. За этот период погибли 23 человека, 239 – получили травмы.

«Больше всего ДТП с пострадавшими произошли по причине нарушения скорости движения, правил проезда нерегулируемых перекрестков и несоблюдения безопасной дистанции. Наибольшее количество ДТП с пострадавшими в течение отчетного периода на улично-дорожной сети Харьковской области было зарегистрировано в воскресенье», – отметили правоохранители.

Согласно данным полицейских, по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество аварий с пострадавшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли шесть пешеходов, 24 – получили травмы.

«Отдельное внимание правоохранители уделяют безопасности детей на дорогах. В течение отчетного периода зафиксировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погиб один ребенок и 21 травмирован», — информируют правоохранители.

Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
09.05.2026, 09:19
09.05.2026, 11:03
09.05.2026, 12:18
09.05.2026, 06:00
09.05.2026, 10:13
09.05.2026, 13:11

  • • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 12:13;

