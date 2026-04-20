Автобус насмерть сбил пешехода под Харьковом

Происшествия 17:21   20.04.2026
Елена Нагорная
Авария произошла возле поселка Пересечное Солоницевской громады Харьковского района.

57-летний водитель автобуса, двигаясь в направлении города Ахтырка, сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу в месте, где отсутствуют пешеходные переходы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Скорая» доставила пострадавшего в больницу, где от полученных травм он скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Как сообщала МГ «Объектив», днем ​​19 апреля в Слободском районе Харькова водитель легкового автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Георгия Тарасенко, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval под управлением 48-летнего мужчины.

