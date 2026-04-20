Автобус насмерть сбил пешехода под Харьковом
Авария произошла возле поселка Пересечное Солоницевской громады Харьковского района.
57-летний водитель автобуса, двигаясь в направлении города Ахтырка, сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу в месте, где отсутствуют пешеходные переходы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Скорая» доставила пострадавшего в больницу, где от полученных травм он скончался.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
Как сообщала МГ «Объектив», днем 19 апреля в Слободском районе Харькова водитель легкового автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Георгия Тарасенко, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval под управлением 48-летнего мужчины.
Читайте также: Земельные махинации в Харькове: подозревают чиновника горсовета, подробности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Автобус насмерть сбил пешехода под Харьковом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 17:21;