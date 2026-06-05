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Днем до +28. Прогноз погоды на 6 июня в Харькове и области

Происшествия 20:30   05.06.2026
Оксана Якушко
Днем до +28. Прогноз погоды на 6 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. В течение дня сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​от 23 до 28 °.

В Харькове ночь прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем ​​прогреется до 26 – 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 6 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".