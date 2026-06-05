Вдень до +28. Прогноз погоди на 6 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 6 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 23 до 28°.

У Харкові ніч прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень прогріється до 26 – 28°.