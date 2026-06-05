Вдень до +28. Прогноз погоди на 6 червня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 6 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 23 до 28°.
У Харкові ніч прогнозують без істотних опадів.
Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень прогріється до 26 – 28°.
Читайте також: Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень до +28. Прогноз погоди на 6 червня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 20:30;