Нарешті без дощів. Прогноз погоди на 16 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 16 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день нарешті пройде без істотних опадів. Погоду протягом доби прогнозують хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 14 до 19°, вдень від 24 до 29°.

У Харкові день також мине без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 16 – 18°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.