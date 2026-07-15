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Нарешті без дощів. Прогноз погоди на 16 липня у Харкові й області

Погода 20:11   15.07.2026
Оксана Якушко
Нарешті без дощів. Прогноз погоди на 16 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 16 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

 

У Харківській області день нарешті пройде без істотних опадів. Погоду протягом доби прогнозують хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 14 до 19°, вдень від 24 до 29°.

 

У Харкові день також мине без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 16 – 18°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 20:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 16 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".