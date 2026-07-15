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Росіяни зруйнували відділення «Укрпошти» у селі на Харківщині

Події 20:45   15.07.2026
Оксана Якушко
Росіяни зруйнували відділення «Укрпошти» у селі на Харківщині

Росіяни атакували 15 липня село Оскіл біля міста Ізюм і знищили там поштове відділення.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ворог знищив наше відділення Укрпошта в селі Оскіл на Харківщині, біля Ізюма, і ще й хизувався цим. Але є і гарні новини — Пошта Росії не працює в Криму. Чекає, поки ми повернемося», — іронічно відмітив Смілянський.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, про “приліт” у Київському районі мер Харкова Ігор Терехов повідомив о 13:35. Повторний удар у цьому районі стався о 14.10. Внаслідок вибуху у квартирі на шостому поверсі сталося загоряння.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 20:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували 15 липня село Оскіл біля міста Ізюм і знищили там поштове відділення.".