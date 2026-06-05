Пересувне відділення Укрпошти атакували росіяни на Харківщині: подробиці

У членів команди Укрпошти – контузія, машини пошкоджено, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Вечір п’ятниці не дуже хочеться псувати, але ворог намагається зробити для цього все можливе. Сьогодні за один день росіяни двічі атакували пересувні відділення Укрпошти: на Харківщині біля Балаклії та на Чернігівщині біля села Мамекине. Завдяки певному обладнанню та майстерності наших водіїв вдалося уникнути серйозних поранень», – розповів Смілянський.

Члени команди пересувного відділення отримали легку контузію і зазнали стрес, але всі вже повернулися на базу.

Щодо автівок, то вони отримали незначні пошкодження. В Укрпошті планують максимально швидко їх полагодити, запевнив гендиректор, адже починається виплата пенсій, на які чекають люди у прифронтових громадах.