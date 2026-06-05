Передвижное отделение Укрпочты атаковали россияне на Харьковщине: подробности

У членов команды Укрпочты — контузия, машины повреждены, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Вечер пятницы не очень хочется портить, но враг пытается сделать для этого все возможное. Сегодня за один день россияне дважды атаковали передвижные отделения Укрпочты: в Харьковской области возле Балаклеи и на Черниговщине возле села Мамекино. Благодаря определенному оборудованию и мастерству наших водителей удалось избежать серьезных ранений», – рассказал Смилянский.

Члены команды передвижного отделения получили легкую контузию и испытали стресс, но все уже вернулись на базу.

Что касается автомобилей, то у них незначительные повреждения. В Укрпочте планируют максимально быстро их починить, заверил гендиректор, ведь начинается выплата пенсий, на которые рассчитывают люди в прифронтовых громадах.