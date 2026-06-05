Live

Передвижное отделение Укрпочты атаковали россияне на Харьковщине: подробности

Происшествия 19:56   05.06.2026
Оксана Якушко
Передвижное отделение Укрпочты атаковали россияне на Харьковщине: подробности Фото: Игорь Смилянский

У членов команды Укрпочты — контузия, машины повреждены, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Вечер пятницы не очень хочется портить, но враг пытается сделать для этого все возможное. Сегодня за один день россияне дважды атаковали передвижные отделения Укрпочты: в Харьковской области возле Балаклеи и на Черниговщине возле села Мамекино. Благодаря определенному оборудованию и мастерству наших водителей удалось избежать серьезных ранений», – рассказал Смилянский.

Члены команды передвижного отделения получили легкую контузию и испытали стресс, но все уже вернулись на базу.

Что касается автомобилей, то у них незначительные повреждения. В Укрпочте планируют максимально быстро их починить, заверил гендиректор, ведь начинается выплата пенсий, на которые рассчитывают люди в прифронтовых громадах.

Фото: Игорь Смилянский

Читайте также: Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов
Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов
05.06.2026, 14:19
Погибшая и двое раненых: БпЛА атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине
Погибшая и двое раненых: БпЛА атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине
05.06.2026, 18:47
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)
05.06.2026, 12:12
Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)
Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)
05.06.2026, 16:43
ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото)
ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото)
05.06.2026, 14:59
Главные вредители Харьковщины появились и активные развиваются
Главные вредители Харьковщины появились и активные развиваются
05.06.2026, 22:08

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Передвижное отделение Укрпочты атаковали россияне на Харьковщине: подробности», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 19:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У членов команды Укрпочты — контузия, машины повреждены, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.".