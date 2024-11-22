В поджоге Укрпошти подозревают 18-летнего парня из Харькова
Полицейские задержали и сообщили о подозрении парню, который послал видео поджога отделения Укрпошти в Харькове заказчикам, сообщили в Нацполиции.
За подпал 18-летнему парню пообещали около 2 тысяч долларов. Ночью это сделал, а видео пожара прислал заказчику. Получить деньги не успел – полицейские оперативно задержали злоумышленника.
Открыли уголовное производство, проверяют причастность парня к совершению аналогичных преступлений. Суд избрал злоумышленнику мэру пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, поджог, укрпошта;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали и сообщили о подозрении парню, который послал видео поджога отделения Укрпошти в Харькове заказчикам, сообщили в Нацполиции.".