В поджоге Укрпошти подозревают 18-летнего парня из Харькова

Полицейские задержали и сообщили о подозрении парню, который послал видео поджога отделения Укрпошти в Харькове заказчикам, сообщили в Нацполиции.

За подпал 18-летнему парню пообещали около 2 тысяч долларов. Ночью это сделал, а видео пожара прислал заказчику. Получить деньги не успел – полицейские оперативно задержали злоумышленника.

Открыли уголовное производство, проверяют причастность парня к совершению аналогичных преступлений. Суд избрал злоумышленнику мэру пресечения в виде содержания под стражей.

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