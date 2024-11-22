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Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области

Общество 14:49   22.11.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября.

«В течение суток 23 ноября по области и городу ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя; ночью по области и городу порывы южного ветра, 17 – 22 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября.".