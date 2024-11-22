Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября.
«В течение суток 23 ноября по области и городу ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя; ночью по области и городу порывы южного ветра, 17 – 22 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дождь, погода, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября.".