Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября.

«В течение суток 23 ноября по области и городу ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя; ночью по области и городу порывы южного ветра, 17 – 22 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.