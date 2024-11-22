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Около 90 деревьев повредил ураган в Харькове накануне (фото)

Общество 13:15   22.11.2024
Виктория Яковенко
Около 90 деревьев повредил ураган в Харькове накануне (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Мощный ветер, который был в городе 21 ноября, повредил около 90 деревьев и сломал почти 40 больших веток, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Сейчас коммунальщики работают во всех районах Харькова.

«Накануне они оперативно расчищали дороги от препятствий автотранспорту и пешеходам. Сегодня с самого утра зеленстроевцы продолжают убирать, распиливать деревья и вывозить ветки. Работы продолжаются», — добавили в КП.

ураган Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.".