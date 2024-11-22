Около 90 деревьев повредил ураган в Харькове накануне (фото)

В Харькове коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Мощный ветер, который был в городе 21 ноября, повредил около 90 деревьев и сломал почти 40 больших веток, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Сейчас коммунальщики работают во всех районах Харькова.

«Накануне они оперативно расчищали дороги от препятствий автотранспорту и пешеходам. Сегодня с самого утра зеленстроевцы продолжают убирать, распиливать деревья и вывозить ветки. Работы продолжаются», — добавили в КП.