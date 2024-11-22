Близько 90 дерев пошкодив буревій у Харкові напередодні (фото)

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки негоди.

Потужний вітер, який був у місті 21 листопада, пошкодив близько 90 дерев та зламав майже 40 великих гілок, повідомили у СКП «Харківзеленбуд». Наразі комунальники працюють у всіх районах Харкова.

«Напередодні вони оперативно розчищали дороги від перешкод для автотранспорту та пішоходів. Сьогодні з самого ранку зеленбудівці продовжують прибирати, розпилювати дерева та вивозити гілля. Роботи тривають», – додали у КП.