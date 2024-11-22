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Близько 90 дерев пошкодив буревій у Харкові напередодні (фото)

Суспільство 13:15   22.11.2024
Вікторія Яковенко
Близько 90 дерев пошкодив буревій у Харкові напередодні (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки негоди.

Потужний вітер, який був у місті 21 листопада, пошкодив близько 90 дерев та зламав майже 40 великих гілок, повідомили у СКП «Харківзеленбуд». Наразі комунальники працюють у всіх районах Харкова.

«Напередодні вони оперативно розчищали дороги від перешкод для автотранспорту та пішоходів. Сьогодні з самого ранку зеленбудівці продовжують прибирати, розпилювати дерева та вивозити гілля. Роботи тривають», – додали у КП.

ураган Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
ураган Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
ураган Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
ураган Харьков
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники ліквідовують наслідки негоди.".