Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові сильний вітер валить дерева та гілля. Наслідки негоди усувають працівники СКП «Харківзеленбуд».
Як повідомили у міськраді, зокрема, в Індустріальному районі комунальники прибрали велику гілку дерева, яка перегородила проїжджу частину.
Також фахівці усувають наслідки негоди в Салтівському, Київському та Новобаварському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сильний вітер валить дерева та гілля. Наслідки негоди усувають працівники СКП «Харківзеленбуд».".