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Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)

Суспільство 14:39   21.11.2024
Вікторія Яковенко
Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові сильний вітер валить дерева та гілля. Наслідки негоди усувають працівники СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомили у міськраді, зокрема, в Індустріальному районі комунальники прибрали велику гілку дерева, яка перегородила проїжджу частину.

Також фахівці усувають наслідки негоди в Салтівському, Київському та Новобаварському районах.

в Харькове упало дерево
Фото: Харківська міськрада
в Харкьове упало дерево
Фото: Харківська міськрада
в Харкьове упало дерево
Фото: Харківська міськрада
в Харькове упало дерево
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Дощ і сильний вітер. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
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Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 14:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сильний вітер валить дерева та гілля. Наслідки негоди усувають працівники СКП «Харківзеленбуд».".