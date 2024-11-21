Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)

У Харкові сильний вітер валить дерева та гілля. Наслідки негоди усувають працівники СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомили у міськраді, зокрема, в Індустріальному районі комунальники прибрали велику гілку дерева, яка перегородила проїжджу частину.

Також фахівці усувають наслідки негоди в Салтівському, Київському та Новобаварському районах.