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Дощ і сильний вітер. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області

Погода 20:13   20.11.2024
Оксана Якушко
Дощ і сильний вітер. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями невеликий дощ🌧. Вдень дощ🌧, місцями значний.

Вітер південний⬆️, 17 – 22 м/с; вдень місцями 25 – 27 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

По місту: Вночі невеликий дощ🌧. Вдень дощ🌧.

Вітер південний⬆️, 17 – 22 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 20:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".