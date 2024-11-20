Дощ і сильний вітер. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі місцями невеликий дощ🌧. Вдень дощ🌧, місцями значний.
Вітер південний⬆️, 17 – 22 м/с; вдень місцями 25 – 27 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, вдень 9 – 14° тепла.
По місту: Вночі невеликий дощ🌧. Вдень дощ🌧.
Вітер південний⬆️, 17 – 22 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° тепла, вдень 10 – 12° тепла.
Читайте також: Мороз, туман і вітер. Якою буде погода 20 листопада у Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дощ і сильний вітер. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 20:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".