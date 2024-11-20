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Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области

Погода 20:13   20.11.2024
Оксана Якушко
Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшой дождь. Днем дождь, местами значительный.
Ветер южный⬆️, 17 — 22 м/с; днем местами 25 – 27 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем ​​9 — 14° тепла.

По городу: Ночью небольшой дождь. Днем дождь.
Ветер южный⬆️, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем ​​10 — 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".