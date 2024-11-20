Дождь и сильный ветер. Какой будет погода 21 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью местами небольшой дождь. Днем дождь, местами значительный.
Ветер южный⬆️, 17 — 22 м/с; днем местами 25 – 27 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем 9 — 14° тепла.
По городу: Ночью небольшой дождь. Днем дождь.
Ветер южный⬆️, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 10 — 12° тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 20:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".