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Дождь и +13: прогноз погоды на 13 ноября в Харькове и области

Погода 20:05   12.11.2026
Татьяна Литвина
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Дождь и +13: прогноз погоды на 13 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на пятницу, 13 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. На улице потеплеет, но без зонта в этот день не обойтись.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода☁️ и небольшой дождь 🌧.
Ветер ожидается юго-восточный ↖️, ночью 5 – 10 м/с; днем 7 – 12 м/с, местами порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1° до 6° тепла, днем — от 9 до 14° тепла.

В Харькове также будет идти небольшой дождь 🌧.
Ветер будет юго-восточный ↖️, ночью 5 – 10 м/с, днем ​​7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° тепла, днем столбик термометра поднимется до 11 – 13° тепла.

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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия» сообщил, что в городе еще в прошлом месяце своевременно начали отопительный сезон. Однако, частично областной центр остался без теплоснабжения из-за обстрелов врага.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 20:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 13 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. На улице потеплеет, но без зонта в этот день не обойтись.".