Дождь и +13: прогноз погоды на 13 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 13 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. На улице потеплеет, но без зонта в этот день не обойтись.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода☁️ и небольшой дождь 🌧.

Ветер ожидается юго-восточный ↖️, ночью 5 – 10 м/с; днем 7 – 12 м/с, местами порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1° до 6° тепла, днем — от 9 до 14° тепла.

В Харькове также будет идти небольшой дождь 🌧.

Ветер будет юго-восточный ↖️, ночью 5 – 10 м/с, днем ​​7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° тепла, днем столбик термометра поднимется до 11 – 13° тепла.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия» сообщил, что в городе еще в прошлом месяце своевременно начали отопительный сезон. Однако, частично областной центр остался без теплоснабжения из-за обстрелов врага.