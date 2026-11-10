Днем – дождь со снегом. Прогноз погоды на 11 ноября в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 11 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но днем прогнозируют дождь со снегом 🌧❄️.
Ветер ожидается юго-восточный, 7 – 12 м/с, днем прогнозируют порывы ветра💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем от 3 до 8° тепла.
В Харькове ночь ожидают без существенных осадков, а днем прогнозируют дождь со снегом 🌧❄️.
Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с, днем с порывами 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем столбик термометра поднимется до 4 – 6° тепла.