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Днем – дождь со снегом. Прогноз погоды на 11 ноября в Харькове и области

Погода 19:44   10.11.2026
Оксана Якушко
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Днем – дождь со снегом. Прогноз погоды на 11 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 11 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но днем прогнозируют дождь со снегом 🌧❄️.

Ветер ожидается юго-восточный, 7 – 12 м/с, днем прогнозируют порывы ветра💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем от 3 до 8° тепла.

В Харькове ночь ожидают без существенных осадков, а днем прогнозируют дождь со снегом 🌧❄️.

Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с, днем с порывами 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем столбик термометра поднимется до 4 – 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 19:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 11 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.".