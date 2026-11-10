Днем – дождь со снегом. Прогноз погоды на 11 ноября в Харькове и области

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• Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 19:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 11 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.".