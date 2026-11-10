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Новини Харкова 10 листопада 2026 року – головне за день

Якщо вам цікава новина: «Вдень – дощ зі снігом. Прогноз погоди на 11 листопада у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 19:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 11 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.".