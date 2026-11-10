Вдень – дощ зі снігом. Прогноз погоди на 11 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 11 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, але вдень прогнозують дощ зі снігом 🌧❄️.
Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень від 3 до 8° тепла.
У Харкові ніч очікують без істотних опадів, натомість вдень прогнозують дощ зі снігом 🌧❄️.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень із поривами 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 4 – 6° тепла.