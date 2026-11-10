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Вдень – дощ зі снігом. Прогноз погоди на 11 листопада у Харкові й області

Погода 19:44   10.11.2026
Оксана Якушко
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Вдень – дощ зі снігом. Прогноз погоди на 11 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 11 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, але вдень прогнозують дощ зі снігом 🌧❄️.

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень від 3 до 8° тепла.

 

У Харкові ніч очікують без істотних опадів, натомість вдень прогнозують дощ зі снігом 🌧❄️.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень із поривами 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 4 – 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 19:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 11 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.".