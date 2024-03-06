Завод з Харкова, пов’язаний з нардепом Куницьким, постачав обладнання росіянам

«Зроблено в Україні». Такі написи жителі Криму можуть побачити на зарядних станціях для електрокарів під брендом DriveEnergy, які за останні три роки заполонили окупований росіянами півострів. Як встановило розслідування «Схем», цю мережу електрозаправок відкрив кримський бізнесмен, уклавши партнерство із харківським заводом Autoenterprise у 2021 році, – повідомляє Радіо Свободи. У просуванні харківського обладнання на російський ринок брали участь депутат Аліна Мустафаєва та бізнесмен Дмитро Ніконов.

Autoenterprise – це український бізнес, тісно пов’язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким – він мав тут керівні посади до обрання у Верховну Раду, лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат, офіційного власника заводу зробив своїм помічником, а депутатську приймальню розташував прямо на підприємстві.

Куницький та Autoenterprise

Олександр Куницький – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу». До парламенту набув популярності завдяки своєму YouTube-автоблогу ZPSanek. Куницький знімав на відео свавілля ДАІшників, згодом показував діалоги з поліцейськими. Після початку російської агресії проти України у 2014 році, Куницький продовжив їздити у РФ.

На захоплений Росією український півострів Куницький також їздив. Там, у розмові з російськими ДАІшниками, він заявляв, що «Крим – це Росія».

Уже в статусі депутата Куницький визнавав – до повномасштабного вторгнення не бачив у РФ ворога: «Ми жили з розумінням того, що в нас немає ворогів біля наших кордонів».

Холдинг Autoenterprise займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Це група компаній, офіційний власник яких – харків’янин Дмитро Ніконов.

До походу в Раду Куницький роками просував із ним цей бізнес, усіляко рекламував харківську розробку, заохочуючи інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу.

Народний обранець входив у керівні органи холдингу Autoenterprise: впритул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії – «НВП Система». Це, власне, і є завод, який і виготовляє електрозарядні станції у Харкові.

Отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника Autoenterprise Дмитра Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.

І – продовжив просувати цей бізнес вже у статусі депутата, використовуючи свою владу та звітуючи про все це самому Ніконову. Він сприяв розв’язанню проблем їхнього бізнесу із силовиками. Тоді ж у компанії Autoenterprise у Харкові НАБУ провели обшуки. Через що обурювалася депутатка Харківської міськради від «Слуги народу» Аліна Мустафаєва, одна з керівників цього бізнесу та близька соратниця Куницького.

Досудове розслідування НАБУ досі триває, підозри наразі нікому не висувались.

А ось Національне агентство з питань запобігання корупції за фактами з розслідування «Схем» склало два протоколи на Куницького про наявний конфлікт інтересів. Проте Печерський суд закрив ці провадження.

Куницький після цих подій спробував публічно дистанціюватися як від холдингу, так і від Ніконова. Хоча насправді Дмитро Ніконов щонайменше до лютого 2024 року залишався його помічником на громадських засадах – це офіційні дані Верховної Ради.

Російський ринок українського бізнесу

Зарядні станції Autoenterprise – це питомо українська розробка, успішний бізнес харківських інженерів із локальним виробництвом.

Підприємства Autoenterprise виробляють зарядні станції як для себе, так і для інших компаній, під їхніми брендами. Наприклад, саме на базі станцій Autoenterprise у Чорногорії працює мережа під брендом Greencar, у Вірменії – EcoCars, «Токбор» в Узбекистані або ElectroEco у Молдові.

Але молода і успішна українська компанія не погребувала співпрацювати з країною-агресором, активно поширивши свій ринок збуту на РФ. Стартувала співпраця із РФ з 2016 року. З Харкова обладнання через Слобожанську митницю везли до міст Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар.

До речі, у листопаді 2022 року російська ракета С-300 поцілила і в завод Autoenterprise – поранень зазнали 6 людей, вибух пошкодив виробничі цехи.

Як зарядні станції потрапляли в Крим

Та варто повернутися до Криму. І до мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі, помпезно відкритим у 2023 році окупаційною владою, на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом – DriveEnergy.

Моделі зарядок, встановлені у Сімферополі, Ніконов називав «хітом» харківського заводу.

Коли і як вони потрапили на окупований півострів? Після того, як журналісти поставили ці питання, щодо редакції «Схем» почали одна перед іншою з’являтися неправдиві публікації. А репостив їх сам помічник депутата від «Слуги народу» Куницького, офіційний власник Autoenterprise Дмитро Ніконов та директорка холдингу Аліна Мустафаєва.

Так само Ніконов намагався тиснути на авторів матеріалу під час листування.

«Південний округ РФ»

У травні 2021 року відбувається дилерська угода між харківською фірмою «АЄ Фекторі», яка входить в групу Autoenterprise, та фірмою DriveEnergy Руслана Дєвлєчаєва. Щоб успішно експортувати харківське обладнання, Дєвлєчаєв завбачливо зареєстрував за межами Криму – по сусідству – у російському Краснодарі.

«Мустафаєва, яка виконувала фактично обов’язки керівника мережі компаній Autoenterprise, знала, що після відправки зарядних пристроїв, вони будуть використовуватися на території АРК. Було декілька телефонних розмов між Мустафаєвою та Русланом Дєвлєчаєвим щодо можливості поставок до Криму. Те, що Руслан сам з Криму та здійснює там свою діяльність – знали всі, хто так чи інакше був пов’язаний з продажем зарядних пристроїв у компанії. Навіть шуткували між собою, що це зрада і головне, щоб ніхто про це не дізнався, бо тоді компанія буде мати великі проблеми. Питанням логістики з РФ до АРК Руслан займався сам, задачею «АЄ Фекторі» було лише продати та доставити товар до РФ», – розповіло джерело.

Але на цьому ділки не зупинилися. Щоб отримувати від РФ грошову компенсацію, вони вирішують надсилати ключові компоненти станцій – модеми, контролери, кросплати – вже з брендуванням російської компанії DriveEnergy.

«Чим більше комплектуючих ЗС (зарядних станцій – ред.) буде ЗРОБЛЕНО В РОСІЇ, тем вище буде процент грошової компенсації від держави. Ми хочемо спільно з вами організувати тут виробничий і складальний процес», – писав Дєвлєчаєв харків’янам.

2022 рік, триває повномасштабне вторгнення РФ бомбить українські міста з повітря та захоплює нові території.

А Дєвлєчаєв масово інсталює численні зарядки DriveEnergy харківського походження по всьому півострову – у Ялті, Алушті, Феодосії, Судаку, Євпаторії, Сімферополі. Вони також продовжують з’являтись обабіч так званих «федеральних трас».

Уся діяльність – пліч-о-пліч з представниками окупаційної влади.

І хоч харківське походження пристроїв вже зайвий раз не афішується – його видає напис на шнурах – Autoenterprise.

Як і було домовлено, Дєвлєчаєв сертифікує ці зарядні станції як вже не українське, а власне виробництво – нібито виготовлене його ж фірмою у Криму.

З цими станціями він далі їздить в Москву на тематичні автомобільні виставки. Але і тут профільні блогери впізнають, чия саме розробка приховується за кримським брендом.

Тож успіх Дєвлєчаєва в Криму триває – у червні 2023 року в захопленому Сімферополі він відкриває «найбільшу зарядну станцію в Європі».

Отже, великий український завод, прямий стосунок до якого має народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Куницький, попри російське вторгнення, починаючи з 2016 року, постачав свою продукції у Російську Федерацію, в тому числі для державної структури «Россети».

А у 2021 році ще й розпочав партнерство із кримським бізнесменом, який за рахунок цього розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної влади півострова.

При цьому, після анексії Росією Криму українські закони лише деякий період дозволяли торгувати з Кримом і лише між українськими компаніями. І тільки напряму через українські пункти пропуску. Але не через Росію.

Що ж до європейських санкцій – то з 2014 року існувала пряма заборона постачати для Криму певні категорії товарів. Участь в розвитку транспортної інфраструктури окупованого півострова – серед забороненої діяльності.