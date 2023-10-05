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У Києві нардеп-мажоритарник СН від Харкова Куницький побив людину (відео)

Події 15:35   05.10.2023
Оксана Якушко
У Києві нардеп-мажоритарник СН від Харкова Куницький побив людину (відео)

Відео побиття чоловіка нардепом від президентської політичної сили «Слуга народу» Олександром Куницьким і нардепом Артемом Дмитруком поширив екс-нардеп Борислав Береза. 

У центрі Києва двоє нардепів побили хлопця. За свідченням потерпілого, він перебував на вулиці, коли нардеп Дмитрук і нардеп від “Слуги народу” Олександр Куницький почали його знімати на камеру на телефоні. Він попросив не знімати його. Натомість хлопця побили: Куницький повалив його на землю, а Дмитрук почав бити кулаками по обличчю.

“Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Вони мене почали бити”, — розповів потерпілий.

Потерпілий каже, що народні обранці звинуватили його в шахрайстві і вимагали гроші.

Попередньо, у постраждалого зламаний ніс.

«Схоже, що “Слуги народу” вважають, що бити людину або підміняти собою правоохоронців – це їхнє нове право. Але це їх намагання пресувати кол-центри в своїх меркантильних інтересах вже перейшли всі кордони. Я не знаю шахрай він чи ні, але намагання нардепів підміняти собою правоохоронців і бити людину – це шлях до беззаконня. Він злочинець? Звертайтесь до поліції. Все», – прокоментував подію Борислав Береза.

Дмитрук заявив в коментарі Новини.LIVE, що хлопець нібито працівник незаконного кол-центру, який заважав їм пройти вулицею.

Власне нардеп Дмитрук позиціонує себе як борця із незаконними кол-центрами.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 15:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео побиття чоловіка нардепом від президентської політичної сили «Слуга народу» Олександром Куницьким і нардепом Артемом Дмитруком поширив екс-нардеп Борислав Береза. ".