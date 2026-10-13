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Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві

Суспільство 21:12   13.10.2026
Оксана Якушко
Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів у столиці низку зустрічей, зокрема з Василем Малюком та Ігорем Тереховим.

Причиною зустрічей стали консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в Києві та прискорити реалізацію плану стійкості столиці та гарантувати більше підтримки для людей.

«Говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Є вагомі пропозиції, вдячний за це. Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі», — розповів у своєму телеграм-каналі Зеленський.

Він зазначив, що потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень.

«Вдячний усім громадам та лідерам бізнес-спільноти за готовність підтримати столицю. Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення», – заявив президент.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 21:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський провів у столиці низку зустрічей, зокрема з Василем Малюком та Ігорем Тереховим.".