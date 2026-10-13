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Зеленский встретился с мэром Тереховым, чтоб исправить ситуацию в Киеве

Общество 21:12   13.10.2026
Оксана Якушко
Зеленский встретился с мэром Тереховым, чтоб исправить ситуацию в Киеве Фото: V_Zelenskiy_official/ Телеграм

Президент Украины Владимир Зеленский провел в столице ряд встреч, в том числе с Василием Малюком и Игорем Тереховым. 

Причиной встреч стали консультации по безотлагательным шагам безопасности, чтобы исправить ситуацию в Киеве и ускорить реализацию плана устойчивости столицы и гарантировать больше поддержки для людей.

«Говорил с представителями сектора безопасности, бизнеса и самоуправления, в частности с Василием Малюком, Иваном Федоровым, Игорем Тереховым, Константином Ефименко и Максимом Ефимовым. Есть серьезные предложения, благодарный за это. Буду проводить дополнительные консультации, запланированные встречи», — рассказал в своем телеграмм-канале Зеленский.

Он отметил, что нужна готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов безопасности и обеспечивать выполнение определенных решений.

«Благодарю всем громадам и лидерам бизнес-сообществ за готовность поддержать столицу. Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач вместе с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом – готовим решение», — заявил президент.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 21:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский провел в столице ряд встреч, в том числе с Василием Малюком и Игорем Тереховым. ".