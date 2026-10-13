Первые минуты после удара по дому в Холодногорском районе (видео)

В Департаменте чрезвычайных ситуаций ХГС показали первые минуты после попадания по дому в Холодногорском районе Харькова накануне, 12 октября.

В мэрии отмечают, что сотрудники департамента, патрульные, представители Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста и неравнодушные жители дома спасли трех человек из-под завалов.

«Поисково-спасательные работы проходили в чрезвычайно опасных условиях. Враг пять раз наносил повторные удары по городу. Из-за угрозы новых атак спасатели и коммунальные службы были вынуждены приостанавливать работы и прятаться в укрытиях. Как только опасность проходила, они возвращались к поиску людей», — рассказали в горсовете.

По состоянию на данный момент под завалами дома обнаружили тела четырех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль». Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.