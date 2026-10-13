Перші хвилини після удару по будинку в Холодногірському районі (відео)

У Департаменті надзвичайних ситуацій ХМР показали перші хвилини після влучання по будинку в Холодногірському районі Харкова напередодні, 12 жовтня.

У мерії зазначають, що працівники департаменту, патрульні, представники Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста та небайдужі мешканці будинку врятували трьох людей з-під завалів.

“Пошуково-рятувальні роботи проходили в надзвичайно небезпечних умовах. Ворог п’ять разів завдавав повторних ударів по місту. Через загрозу нових атак рятувальники та комунальні служби були змушені призупиняти роботи й ховатися в укриттях. Щойно небезпека минала, вони поверталися до пошуку людей”, – розповіли у міськраді.

Станом на зараз, загалом під завалами будинку виявили тіла чотирьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль». Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.