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9 “бандеролей” і 9 постраждалих: що відомо про масовану атаку на Харків

Події 00:55   13.10.2026
Оксана Горун
9 “бандеролей” і 9 постраждалих: що відомо про масовану атаку на Харків

Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки “прильотів” у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня.

За цей час по місту вдарили дев’ять крилатих малогабаритних ракет S-8000 “Бандероль”, проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість “прильотів” припала по Холодногірському району, один – по Шевченківському, повідомляв раніше мер Харкова Ігор Терехов.

“Найбільших руйнувань зазнав п’ятиповерховий житловий будинок у Холодногірському районі містаВнаслідок удару постраждали восьмеро людей, серед них — співробітник ДСНС. Триває розбір завалів. Також у Холодногірському районі внаслідок влучання на території приватного домоволодіння двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Попередньо, пошкоджено вісім приватних будинків. У Шевченківському районі міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що двох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

Відео: пресслужба ХОВА

“19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, другому чоловіку проводять операцію. Ще троє людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості”, – зазначив начальник ХОВА.

Його дані про наслідки “прильотів” такі:

  • У Холодногірському районі – влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків.
  • У Шевченківському районі окупанти влучили у житлову 5-поверхівку: горіло приміщення банку на першому поверсі та шість автівок, пошкоджені вікна у трьох багатоквартирних будинках.

Рятувальна операція триває – під завалами можуть перебувати люди.

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Нагадаємо, “прильоти” в Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 00:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки “прильотів” у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня".